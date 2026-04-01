Bakan Bayraktar doğal gazda yeni üretim planını duyurdu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar doğal gaz üretim planını açıkladı. 2028 hedefiyle konut tüketiminin büyük bölümü yerli üretimle karşılanacak.
Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 23:25
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 23:28
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir televizyon programında Türkiye’nin doğal gaz üretimi ve keşif çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayraktar, 2028 yılı sonuna kadar uygulanacak yatırım programının netleştiğini ve alınan kararların sahada uygulanmaya başladığını bildirdi. Açıklamalar, Türkiye’nin enerji arz güvenliği ve dışa bağımlılık seviyesine ilişkin beklentilerin odağında yer aldı.
Doğal gaz üretiminde 2028 hedefi
Bakan Bayraktar, belirlenen takvim doğrultusunda Türkiye’nin konutlarda kullandığı doğal gazın yaklaşık yüzde 80 ila 85’inin yerli üretimle karşılanmasının hedeflendiğini açıkladı. Bu seviyeye ulaşılması halinde konut tüketiminde dışa bağımlılığın büyük ölçüde azalacağı ifade edildi. Önümüzdeki dönemde üretim kapasitesindeki artışın hane halkı tüketimine yansımasının yakından izlenmesi bekleniyor.
Sanayi ve elektrik üretiminde talep devam ediyor
Açıklamada, konut tüketiminin yanı sıra sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın toplam talep içindeki payına dikkat çekildi. Bayraktar, Türkiye’nin bu alanlarda doğal gaz ihtiyacının devam ettiğini belirterek, üretim artışına rağmen toplam talebin farklı sektörler tarafından şekillendiğini ifade etti.
Sondaj programı ve yeni keşif hedefi
2026 yılı programı kapsamında 6 sondaj çalışmasının planlandığını aktaran Bayraktar, gerçekleştirilecek yeni sondajların keşifle sonuçlanması durumunda üretime kazandırılmasının hedeflendiğini bildirdi. Yürütülen çalışmaların, mevcut üretim seviyesini artırmaya yönelik stratejinin parçası olduğu kaydedildi.
