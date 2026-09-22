Fenerbahçe 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı

Fenerbahçe, 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek kupayı kazandı. Derbide skor üstünlüğünün nasıl kurulduğu öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 22.09.2026 22:33
Haber Güncellenme Tarihi: 22.09.2026 22:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe Tarfin, basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek kupayı kazandı. Sarı-lacivertli ekip ilk yarıda oluşturduğu skor avantajını maçın kalan bölümünde korurken, Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki farkı kapatma çabası karşılaşmanın temposunu artırdı.
İlk çeyrekte 11-0'lık seri geldi
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede ilk 5 dakika 8-8 eşitlikle geçildi. Beşiktaş'ın üst üste hücumlardan sayı çıkaramadığı bölümde Fenerbahçe Tarfin 11-0'lık seri yakaladı ve bitime 56 saniye kala skoru 19-8'e taşıdı.
Sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 21-10 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de oyun üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Tarfin'de Baldwin'in performansı skor farkının açılmasında etkili oldu.
Fenerbahçe soyunma odasına 19 sayı farkla gitti
Beşiktaş ikinci periyotta özellikle dış atışlarda istediği isabet oranını yakalayamadı. Fenerbahçe Tarfin ise hücumdaki üstünlüğünü sürdürerek farkı artırdı.
Çeyreğin bitimine 53 saniye kala Key'in turnikesiyle fark 19 sayıya çıktı. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 46-27 önde kapattı.
Beşiktaş üçüncü çeyrekte farkı azalttı
İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 22. dakikada Zizic'in turnikesinin ardından 5-0'lık seriyle skoru 46-32'ye getirdi. Siyah-beyazlı ekip hücumda özellikle boyalı alandan bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalıştı.
Fenerbahçe Tarfin skor üstünlüğünü korudu ve üçüncü periyodu 58-46 önde tamamladı. Böylece mücadele son çeyreğe 12 sayılık farkla taşındı.
Son çeyrekte fark 8 sayıya kadar indi
Beşiktaş son periyodun başlangıcında temposunu yükseltti. Metecan Birsen'in 32. dakikada serbest atıştan kaydettiği sayıyla fark 8'e geriledi ve skor 60-52 oldu.
Fenerbahçe Tarfin bu bölümün ardından yeniden kontrolü ele aldı. Baldwin'in serbest atış çizgisinden bulduğu sayıyla tamamlanan 6-0'lık seri, 34. dakikada skoru 66-52'ye taşıdı.
Son 5 dakikada iki takım da hücumda skor üretmekte zorlandı. Fenerbahçe Tarfin kalan sürede avantajını koruyarak Beşiktaş'ı 72-59 mağlup etti ve 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.
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Fenerbahçe 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı
Fenerbahçe, 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek kupayı kazandı. Derbide skor üstünlüğünün nasıl kurulduğu öne çıktı.
Fenerbahçe Tarfin, basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek kupayı kazandı. Sarı-lacivertli ekip ilk yarıda oluşturduğu skor avantajını maçın kalan bölümünde korurken, Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki farkı kapatma çabası karşılaşmanın temposunu artırdı.
İlk çeyrekte 11-0'lık seri geldi
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede ilk 5 dakika 8-8 eşitlikle geçildi. Beşiktaş'ın üst üste hücumlardan sayı çıkaramadığı bölümde Fenerbahçe Tarfin 11-0'lık seri yakaladı ve bitime 56 saniye kala skoru 19-8'e taşıdı.
Sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 21-10 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de oyun üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Tarfin'de Baldwin'in performansı skor farkının açılmasında etkili oldu.
Fenerbahçe soyunma odasına 19 sayı farkla gitti
Beşiktaş ikinci periyotta özellikle dış atışlarda istediği isabet oranını yakalayamadı. Fenerbahçe Tarfin ise hücumdaki üstünlüğünü sürdürerek farkı artırdı.
Çeyreğin bitimine 53 saniye kala Key'in turnikesiyle fark 19 sayıya çıktı. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 46-27 önde kapattı.
Beşiktaş üçüncü çeyrekte farkı azalttı
İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 22. dakikada Zizic'in turnikesinin ardından 5-0'lık seriyle skoru 46-32'ye getirdi. Siyah-beyazlı ekip hücumda özellikle boyalı alandan bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalıştı.
Fenerbahçe Tarfin skor üstünlüğünü korudu ve üçüncü periyodu 58-46 önde tamamladı. Böylece mücadele son çeyreğe 12 sayılık farkla taşındı.
Son çeyrekte fark 8 sayıya kadar indi
Beşiktaş son periyodun başlangıcında temposunu yükseltti. Metecan Birsen'in 32. dakikada serbest atıştan kaydettiği sayıyla fark 8'e geriledi ve skor 60-52 oldu.
Fenerbahçe Tarfin bu bölümün ardından yeniden kontrolü ele aldı. Baldwin'in serbest atış çizgisinden bulduğu sayıyla tamamlanan 6-0'lık seri, 34. dakikada skoru 66-52'ye taşıdı.
Son 5 dakikada iki takım da hücumda skor üretmekte zorlandı. Fenerbahçe Tarfin kalan sürede avantajını koruyarak Beşiktaş'ı 72-59 mağlup etti ve 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.
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