Fenerbahçe 2-0 öne geçtiği maçta galibiyeti kaçırdı
Fenerbahçe 2-0 öne geçtiği maçta galibiyeti kaçırdı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında ağırladığı Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Oğuz Aydın ve Mason Greenwood'un golleriyle 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyamadı. Çekya temsilcisi, 90. dakikada bulduğu golle eşitliği sağlarken Fenerbahçe puanını 2'ye yükseltti. İstanbul ekibi, bir sonraki maçında Liverpool'u konuk edecek.
Haber Giriş Tarihi: 20.10.2026 22:16
Haber Güncellenme Tarihi: 20.10.2026 22:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İspanyol hakem Ricardo de Burgos'un yönettiği karşılaşmaya Fenerbahçe etkili başladı. Sarı-lacivertliler, 4. dakikada Oğuz Aydın'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan topu ceza yayı çevresine taşıyan Oğuz, uzak köşeye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.
Ev sahibi ekip, 11. dakikada farkı ikiye çıkardı. Nelson Semedo'nun sağ kanattan gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Mason Greenwood, yaptığı sert vuruşla skoru 2-0'a getirdi.
Slavia Prag, bu golden dört dakika sonra farkı bire indirdi. Fenerbahçe'nin savunmadan çıkarken yaptığı pas hatasını değerlendiren Lukas Provod, 15. dakikada topu ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı.
Slavia Prag son dakikada beraberliği yakaladı
İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Fenerbahçe, ikinci devrede farkı artırmak için pozisyonlar buldu. Sarı-lacivertlilerde 63. dakikada Vedat Muriqi ve Oğuz Aydın'ın yerine Romelu Lukaku ile Dorgeles Nene oyuna dahil oldu.
64. dakikada Lukaku'nun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Nene'nin vuruşunu Slavia Prag kalecisi Markovic kurtardı. Konuk ekip ise 80. dakikada Ayaosi ile geliştirdiği atakta gole yaklaştı ancak Ederson topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın 90. dakikasında Slavia Prag beraberlik golünü buldu. Ayaosi'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Kacor, kale sahası önünden yaptığı vuruşla skoru 2-2'ye getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele beraberlikle tamamlandı.
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 2 puana ulaştı
Paylaşılan maç sonuçlarına göre Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü karşılaşmasının ardından puanını 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertliler, organizasyondaki ilk maçında Roma ile 1-1 berabere kalmış, ikinci karşılaşmasında Aston Villa'ya 6-0 mağlup olmuştu.
Slavia Prag ise İstanbul deplasmanında aldığı beraberlikle ilk puanını kazandı. Çekya temsilcisinin puanı 1'e yükseldi.
Fenerbahçe'nin sıradaki rakibi Liverpool
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool ile karşılaşacak. Kaynakta yer alan fikstür bilgisine göre sarı-lacivertliler, 4 Kasım'da İngiliz ekibini Chobani Stadyumu'nda ağırlayacak.
Slavia Prag beraberliğinin ardından Fenerbahçe'nin Liverpool karşılaşması öncesindeki puanı 2 olarak kaydedildi.
Fenerbahçe Slavia Prag maçının golleri
Fenerbahçe
2 – 2
Slavia Prag
Fenerbahçe
4' Oğuz Aydın
11' Mason Greenwood
Slavia Prag
15' Lukas Provod
90' Kacor
UEFA Şampiyonlar Ligi – 3. hafta | Chobani Stadyumu
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Fenerbahçe 2-0 öne geçtiği maçta galibiyeti kaçırdı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında ağırladığı Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Oğuz Aydın ve Mason Greenwood'un golleriyle 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyamadı. Çekya temsilcisi, 90. dakikada bulduğu golle eşitliği sağlarken Fenerbahçe puanını 2'ye yükseltti. İstanbul ekibi, bir sonraki maçında Liverpool'u konuk edecek.
İspanyol hakem Ricardo de Burgos'un yönettiği karşılaşmaya Fenerbahçe etkili başladı. Sarı-lacivertliler, 4. dakikada Oğuz Aydın'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan topu ceza yayı çevresine taşıyan Oğuz, uzak köşeye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.
Ev sahibi ekip, 11. dakikada farkı ikiye çıkardı. Nelson Semedo'nun sağ kanattan gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Mason Greenwood, yaptığı sert vuruşla skoru 2-0'a getirdi.
Slavia Prag, bu golden dört dakika sonra farkı bire indirdi. Fenerbahçe'nin savunmadan çıkarken yaptığı pas hatasını değerlendiren Lukas Provod, 15. dakikada topu ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı.
Slavia Prag son dakikada beraberliği yakaladı
İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Fenerbahçe, ikinci devrede farkı artırmak için pozisyonlar buldu. Sarı-lacivertlilerde 63. dakikada Vedat Muriqi ve Oğuz Aydın'ın yerine Romelu Lukaku ile Dorgeles Nene oyuna dahil oldu.
64. dakikada Lukaku'nun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Nene'nin vuruşunu Slavia Prag kalecisi Markovic kurtardı. Konuk ekip ise 80. dakikada Ayaosi ile geliştirdiği atakta gole yaklaştı ancak Ederson topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın 90. dakikasında Slavia Prag beraberlik golünü buldu. Ayaosi'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Kacor, kale sahası önünden yaptığı vuruşla skoru 2-2'ye getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele beraberlikle tamamlandı.
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 2 puana ulaştı
Paylaşılan maç sonuçlarına göre Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü karşılaşmasının ardından puanını 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertliler, organizasyondaki ilk maçında Roma ile 1-1 berabere kalmış, ikinci karşılaşmasında Aston Villa'ya 6-0 mağlup olmuştu.
Slavia Prag ise İstanbul deplasmanında aldığı beraberlikle ilk puanını kazandı. Çekya temsilcisinin puanı 1'e yükseldi.
Fenerbahçe'nin sıradaki rakibi Liverpool
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool ile karşılaşacak. Kaynakta yer alan fikstür bilgisine göre sarı-lacivertliler, 4 Kasım'da İngiliz ekibini Chobani Stadyumu'nda ağırlayacak.
Slavia Prag beraberliğinin ardından Fenerbahçe'nin Liverpool karşılaşması öncesindeki puanı 2 olarak kaydedildi.
Fenerbahçe Slavia Prag maçının golleri
Fenerbahçe
2 – 2
Slavia Prag
Fenerbahçe
4' Oğuz Aydın
11' Mason Greenwood
Slavia Prag
15' Lukas Provod
90' Kacor
UEFA Şampiyonlar Ligi – 3. hafta | Chobani Stadyumu
Fenerbahçe Slavia Prag maçının ilk 11'leri
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Kerem Aktürkoğlu, Greenwood, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi.
Slavia Prag: Markovic, Vlcek, Zima, N'Guessan, Suleiman, Moses, Nowak, Kubiak, Ayaosi, Provod, Sturm.
Karşılaşmada Fenerbahçe'den Kante, Skriniar ve İsmail Yüksek sarı kart gördü. Slavia Prag'da Nowak ile teknik direktör Jindrich Trpisovsky sarı kartla cezalandırıldı.
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