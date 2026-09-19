SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Dev maça İspanyol VAR hakemi!

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra Fernandez oldu.

Haber Giriş Tarihi: 19.09.2026 13:56
Haber Güncellenme Tarihi: 19.09.2026 13:57
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Dev maça İspanyol VAR hakemi!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün saat 20.00'de Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Zorlu müsabakada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil yapacak. Gürcan Hasova da dördüncü hakem olacak.

Trabzonspor - Galatasaray müsabakasında VAR'da İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez görev yapacak. Fernandez'e AVAR'da Hüseyin Aylak eşlik edecek.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver