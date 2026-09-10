Derbi sonrası hedef seri galibiyetler! Beşiktaş'ın konuğu Erzurumspor FK
Derbi sonrası hedef seri galibiyetler! Beşiktaş'ın konuğu Erzurumspor FK
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında yarın Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Son olarak Fenerbahçe'yi derbide mağlup eden siyah beyazlı ekip Erzurumspor FK maçını da kazanarak seriyi sürdürmek istiyor. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 10.09.2026 14:17
Haber Güncellenme Tarihi: 10.09.2026 14:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Erzurumspor FK'yi ağırlayacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Sezona İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, ligin ilk haftasında Eyüpspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. İkinci haftada Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Beşiktaş, üçüncü haftada da konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 6-2 yendi. Siyah-beyazlılar, son olarak dış sahada Fenerbahçe ile karşılaştıkları derbiden 2-1 galip ayrıldı.
Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde hanesine 9 puan yazdırdı. Erzurumspor FK ise 4 maçta topladığı 4 puan topladı.
5. RANDEVU
Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde yarın 5. kez karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı ekip, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.
İki takımın ligde ilk kez karşılaştığı 2018-2019 sezonunda Beşiktaş, deplasmanda 3-1 yendiği rakibiyle iç sahada 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda ise rakibini İstanbul'da 4-0, dış sahada da 4-2 yendi.
Söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 12 kez havalandıran Beşiktaş, 4 kalesinde go gördü.
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Derbi sonrası hedef seri galibiyetler! Beşiktaş'ın konuğu Erzurumspor FK
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında yarın Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Son olarak Fenerbahçe'yi derbide mağlup eden siyah beyazlı ekip Erzurumspor FK maçını da kazanarak seriyi sürdürmek istiyor. İşte detaylar...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Erzurumspor FK'yi ağırlayacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Sezona İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, ligin ilk haftasında Eyüpspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. İkinci haftada Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Beşiktaş, üçüncü haftada da konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 6-2 yendi. Siyah-beyazlılar, son olarak dış sahada Fenerbahçe ile karşılaştıkları derbiden 2-1 galip ayrıldı.
Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde hanesine 9 puan yazdırdı. Erzurumspor FK ise 4 maçta topladığı 4 puan topladı.
5. RANDEVU
Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde yarın 5. kez karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı ekip, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.
İki takımın ligde ilk kez karşılaştığı 2018-2019 sezonunda Beşiktaş, deplasmanda 3-1 yendiği rakibiyle iç sahada 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda ise rakibini İstanbul'da 4-0, dış sahada da 4-2 yendi.
Söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 12 kez havalandıran Beşiktaş, 4 kalesinde go gördü.
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