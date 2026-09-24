Çorum FK yeni hocasını arıyor... Abdullah Avcı gündemde!
Çorum FK yeni hocasını arıyor... Abdullah Avcı gündemde!
Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktör arayışına başladı. Ligde 6 haftada 7 puan toplayan kırmızı-siyahlıların teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile görüşeceği öne sürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 24.09.2026 20:59
Haber Güncellenme Tarihi: 24.09.2026 21:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile yolların ayrıldığını duyurdu. Şubat 2026'da göreve getirilen Uçar'ın kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Uçar, Çorum FK'nın başında 23 resmi karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Uğur Uçar yönetimindeki Çorum FK, söz konusu 23 karşılaşmada maç başına 2,00 puan ortalaması elde etti.
6 haftada 7 puan topladı
Çorum FK, yeni sezonda oynadığı ilk 6 lig karşılaşmasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken 3 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Kırmızı-siyahlılar bu sonuçlarla 7 puan topladı ve lig sıralamasında 11. basamakta yer aldı. Yönetim, sezonun ilk bölümündeki sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine gitti.
Abdullah Avcı ile görüşme yapılacağı öne sürüldü
Uğur Uçar'ın ayrılmasının ardından Çorum FK'nın yeni teknik direktör adayları da gündeme geldi.
beIN Sports'un haberine göre Çorum FK yönetimi, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin içeriği ve tarafların olası anlaşmasına ilişkin henüz kulüp tarafından açıklanmış bir karar bulunmuyor.
Gözler yönetimin kararında
Abdullah Avcı ile yapılacağı belirtilen görüşmenin ardından Çorum FK yönetiminin yeni teknik direktör konusunda vereceği karar takip edilecek.
Kulübün yeni teknik direktör tercihi, ligde 6 hafta sonunda 7 puanla başlayan sezonun devamındaki teknik yapılanmayı da belirleyecek.
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Çorum FK yeni hocasını arıyor... Abdullah Avcı gündemde!
Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktör arayışına başladı. Ligde 6 haftada 7 puan toplayan kırmızı-siyahlıların teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile görüşeceği öne sürüldü.
Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile yolların ayrıldığını duyurdu. Şubat 2026'da göreve getirilen Uçar'ın kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Uçar, Çorum FK'nın başında 23 resmi karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Uğur Uçar yönetimindeki Çorum FK, söz konusu 23 karşılaşmada maç başına 2,00 puan ortalaması elde etti.
6 haftada 7 puan topladı
Çorum FK, yeni sezonda oynadığı ilk 6 lig karşılaşmasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken 3 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Kırmızı-siyahlılar bu sonuçlarla 7 puan topladı ve lig sıralamasında 11. basamakta yer aldı. Yönetim, sezonun ilk bölümündeki sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine gitti.
Abdullah Avcı ile görüşme yapılacağı öne sürüldü
Uğur Uçar'ın ayrılmasının ardından Çorum FK'nın yeni teknik direktör adayları da gündeme geldi.
beIN Sports'un haberine göre Çorum FK yönetimi, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin içeriği ve tarafların olası anlaşmasına ilişkin henüz kulüp tarafından açıklanmış bir karar bulunmuyor.
Gözler yönetimin kararında
Abdullah Avcı ile yapılacağı belirtilen görüşmenin ardından Çorum FK yönetiminin yeni teknik direktör konusunda vereceği karar takip edilecek.
Kulübün yeni teknik direktör tercihi, ligde 6 hafta sonunda 7 puanla başlayan sezonun devamındaki teknik yapılanmayı da belirleyecek.
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