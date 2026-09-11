Beşiktaş Erzurumspor engelini üç golle geçti

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasının açılış maçında Beşiktaş, 11 Eylül 2026’da Tüpraş Stadyumu’nda ağırladığı Erzurumspor FK’yı 3-0 mağlup etti. Emirhan Topçu, Leandro Trossard ve İlhan Fakılı’nın golleriyle üç puana ulaşan siyah-beyazlılar, puanını 12’ye çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligde haftanın kalan karşılaşmalarının ardından zirvedeki puan tablosu yeniden şekillenecek.
Haber Giriş Tarihi: 11.09.2026 22:25
Haber Güncellenme Tarihi: 11.09.2026 22:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Hakem Gürcan Hasova’nın yönettiği karşılaşmaya Beşiktaş etkili başladı. Siyah-beyazlı ekip aradığı golü 21. dakikada duran top organizasyonuyla buldu.
Orkun Kökçü’nün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Emirhan Topçu, altıpas üzerinde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Beşiktaş, ilk golden altı dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Leandro Trossard’ın başlattığı atakta Oh’un pasıyla yeniden topla buluşan Trossard, altıpas üzerinden yaptığı vuruşla 27. dakikada skoru 2-0’a taşıdı.
İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve Beşiktaş soyunma odasına iki farklı üstünlükle gitti.
Trossard’ın ikinci golü VAR’dan döndü
Beşiktaş, ikinci yarının başında bir kez daha fileleri havalandırdı. 51. dakikada Cerny’nin sağdan yaptığı ortayı Trossard gole çevirdi.
Hakem Gürcan Hasova, VAR hakemi Tamas Bogar’ın uyarısının ardından pozisyonu saha kenarındaki monitörden inceledi. Atağın başlangıcında Agbadou’nun elle oynadığını belirleyen Hasova, golü iptal etti.
Erzurumspor FK ikinci yarıda farkı azaltmak için pozisyon ararken, Beşiktaş da üçüncü gol için hücumlarını sürdürdü. Konuk ekipte Diabate’nin 76. dakikadaki şutu az farkla auta çıktı.
Son sözü İlhan Fakılı söyledi
Beşiktaş’ın üçüncü golü karşılaşmanın son bölümünde geldi. Kartal Kayra Yılmaz’ın soldan yaptığı ortada Murillo topu arka direkte kafayla içeri çevirdi. İlhan Fakılı, altıpas gerisinde yaptığı dokunuşla topu ağlara göndererek skoru 3-0 yaptı.
Erzurumspor FK, 88. dakikada gole yaklaştı. Mustafa Fettahoğlu’nun kullandığı korner sonrasında topu önünde bulan Mustafa Yumlu’nun vuruşu direkten oyun alanına döndü.
Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Beşiktaş maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
Bu galibiyetle puanını 12’ye çıkaran Beşiktaş, 10 puanlı Galatasaray’ı maç fazlasıyla geride bırakarak Trendyol Süper Lig’de liderlik koltuğuna oturdu.
Siyah-beyazlı ekip 5. haftanın açılış karşılaşmasını kayıpsız geçerken, liderlik sıralamasındaki durum haftanın kalan maçlarının tamamlanmasının ardından netleşecek.
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Beşiktaş Erzurumspor engelini üç golle geçti
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasının açılış maçında Beşiktaş, 11 Eylül 2026’da Tüpraş Stadyumu’nda ağırladığı Erzurumspor FK’yı 3-0 mağlup etti. Emirhan Topçu, Leandro Trossard ve İlhan Fakılı’nın golleriyle üç puana ulaşan siyah-beyazlılar, puanını 12’ye çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligde haftanın kalan karşılaşmalarının ardından zirvedeki puan tablosu yeniden şekillenecek.
Hakem Gürcan Hasova’nın yönettiği karşılaşmaya Beşiktaş etkili başladı. Siyah-beyazlı ekip aradığı golü 21. dakikada duran top organizasyonuyla buldu.
Orkun Kökçü’nün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Emirhan Topçu, altıpas üzerinde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Beşiktaş, ilk golden altı dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Leandro Trossard’ın başlattığı atakta Oh’un pasıyla yeniden topla buluşan Trossard, altıpas üzerinden yaptığı vuruşla 27. dakikada skoru 2-0’a taşıdı.
İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve Beşiktaş soyunma odasına iki farklı üstünlükle gitti.
Trossard’ın ikinci golü VAR’dan döndü
Beşiktaş, ikinci yarının başında bir kez daha fileleri havalandırdı. 51. dakikada Cerny’nin sağdan yaptığı ortayı Trossard gole çevirdi.
Hakem Gürcan Hasova, VAR hakemi Tamas Bogar’ın uyarısının ardından pozisyonu saha kenarındaki monitörden inceledi. Atağın başlangıcında Agbadou’nun elle oynadığını belirleyen Hasova, golü iptal etti.
Erzurumspor FK ikinci yarıda farkı azaltmak için pozisyon ararken, Beşiktaş da üçüncü gol için hücumlarını sürdürdü. Konuk ekipte Diabate’nin 76. dakikadaki şutu az farkla auta çıktı.
Son sözü İlhan Fakılı söyledi
Beşiktaş’ın üçüncü golü karşılaşmanın son bölümünde geldi. Kartal Kayra Yılmaz’ın soldan yaptığı ortada Murillo topu arka direkte kafayla içeri çevirdi. İlhan Fakılı, altıpas gerisinde yaptığı dokunuşla topu ağlara göndererek skoru 3-0 yaptı.
Erzurumspor FK, 88. dakikada gole yaklaştı. Mustafa Fettahoğlu’nun kullandığı korner sonrasında topu önünde bulan Mustafa Yumlu’nun vuruşu direkten oyun alanına döndü.
Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Beşiktaş maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
Bu galibiyetle puanını 12’ye çıkaran Beşiktaş, 10 puanlı Galatasaray’ı maç fazlasıyla geride bırakarak Trendyol Süper Lig’de liderlik koltuğuna oturdu.
Siyah-beyazlı ekip 5. haftanın açılış karşılaşmasını kayıpsız geçerken, liderlik sıralamasındaki durum haftanın kalan maçlarının tamamlanmasının ardından netleşecek.
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