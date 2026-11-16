SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Beşiktaş düğmeye bastı! Transferde hedef Oumar Solet

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Udinese forması giyen 26 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Oumar Solet için harekete geçti. İşte detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 16.11.2026 07:47
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2026 10:56
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Beşiktaş düğmeye bastı! Transferde hedef Oumar Solet

Siyah-Beyazlılar devre arasında ilk olarak stoper takviyesi yapmak istiyor. Udinese forması giyen 26 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Oumar Solet için girişimler başladı. Haziran 2027'de sözleşmesi bitecek futbolcuyu Kara Kartal uygun şartlarda kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. 1.92'lik futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Solet bu sezon İtalyan ekibinde 8 maça çıktı ve 666 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki futbolcu ön liberoda da görev yapabiliyor. Scout ekibinin izlediği ve raporladığı oyuncu için son kararı Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun vereceği aktarıldı.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver