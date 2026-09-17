Aziz Yıldırım'dan net mesaj! ''İsmail Kartal kalacak''
Aziz Yıldırım'dan net mesaj! ''İsmail Kartal kalacak''
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal hakkında çıkan iddialara noktayı koydu. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 17.09.2026 10:14
Haber Güncellenme Tarihi: 17.09.2026 10:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın görevine son verileceği iddialarını yalanladı. Yeni Açık'a konuşan Yıldırım, "Ocak ayına kadar minimum puan kaybıyla gidersek ara transfer döneminde gerekli takviyeleri de yaparız. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza dair inancımız tam. Takım henüz hazır değil ama hazır olacak. Bu takım tutacak. Sahamızda Beşiktaş'a yenilmiş olabiliriz ama deplasmanda Beşiktaş'ı yenebiliriz. 26 Ekim'de sahasında Galatasaray'ı yeneceğiz, bugünden söylüyorum. Sezon sonunda, şartlar ne olursa olsun başkanlık görevini bırakacağım. İsmail Kartal için 'Ben olduğum sürece burada kalacak' dedim. Kendisini ikna etmeye çalışmadım. Birlikte devam ediyoruz. Bu takımın hocasıdır, kimse merak etmesin. Ben İsmail Kartal'la devam edeceğimi açıkladığım halde onlarca menajer, onlarca teknik adam kendini sundu. Biz kimseyle görüşmedik, atmasınlar. Projeleri belirli ölçeğe getireceğiz. Gelenler tamamlar."
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Aziz Yıldırım'dan net mesaj! ''İsmail Kartal kalacak''
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal hakkında çıkan iddialara noktayı koydu. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın görevine son verileceği iddialarını yalanladı. Yeni Açık'a konuşan Yıldırım, "Ocak ayına kadar minimum puan kaybıyla gidersek ara transfer döneminde gerekli takviyeleri de yaparız. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza dair inancımız tam. Takım henüz hazır değil ama hazır olacak. Bu takım tutacak. Sahamızda Beşiktaş'a yenilmiş olabiliriz ama deplasmanda Beşiktaş'ı yenebiliriz. 26 Ekim'de sahasında Galatasaray'ı yeneceğiz, bugünden söylüyorum. Sezon sonunda, şartlar ne olursa olsun başkanlık görevini bırakacağım. İsmail Kartal için 'Ben olduğum sürece burada kalacak' dedim. Kendisini ikna etmeye çalışmadım. Birlikte devam ediyoruz. Bu takımın hocasıdır, kimse merak etmesin. Ben İsmail Kartal'la devam edeceğimi açıkladığım halde onlarca menajer, onlarca teknik adam kendini sundu. Biz kimseyle görüşmedik, atmasınlar. Projeleri belirli ölçeğe getireceğiz. Gelenler tamamlar."
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