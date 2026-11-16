Avrupa devleri onun peşinde! Bruno Fernandes'in yerine Batrakov
Avrupa devleri onun peşinde! Bruno Fernandes'in yerine Batrakov
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Premier Lig ekibi Manchester United'ın radarına girdi. Manchester United, sözleşmesi sona erecek olan Bruno Fernandes'e yaptığı 2 tekliften olumsuz cevap alınca gözünü Galatasaraylı genç yıldız Aleksey Batrakov'a dikti. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 16.11.2026 08:49
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2026 10:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Galatasaray'ın sezon başında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euroya kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Avrupa transfer pazarında en çok konuşulan isimlerden birisi oldu. 55 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan 21 yaşındaki Rus futbolcu için Galatasaray bu bedeli yukarı çıkarmak istiyor. Oyuncunun menajeri görüşmeler için İstanbul'a davet edildi. Özellikle İngiliz kulüplerinin ciddi bir ilgisi var. Manchester United, sözleşmesi sona erecek olan Bruno Fernandes'e yaptığı 2 tekliften olumlu yanıt alamadı. Kırmızı Şeytanlar da gözünü Galatasaraylı genç yıldız Aleksey Batrakov'a dikti.
FERNANDES MANU'YU REDDETTİ
İngiliz devi, teklifleri reddeden Bruno Fernandes'in takım içinde huzursuzluğa yol açtığını düşünüyor. Kulübün opsiyon hakkı var fakat futbolcu buna kesinlikle karşı. Yeni hoca Pochettino karar verecek fakat ipler kopmuş durumda. Birçok kez Galatasaray'ın gündemine gelen Fernandes şimdi hiç olmadığı kadar yakın. Yıldız futbolcu sezon sonunda bedelsiz olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyebilir. Rus medyasından sportsdaily ru ise bir süredir Batrakov'u gözlemleyen Manchester United'ın Bruno Fernandes yerine önemli bir yatırımla kadroya katılabileceğini yazdı.
ARSENAL VE LİVERPOOL İZLEDİ
Söz konusu haberin detayında şunlar da var: "Aleksey Batrakov, bir sezonda Devler Ligi'nde en çok gol atan Rus oyuncu Dzybuna'nın rekoruna yaklaşmış durumda. Liverpool ve Arsenal scoutları oyuncunun maçlarını loca kiralayıp takip etti. Lokomotiv altyapısından yetişen Batrakov'un gelişimi dikkatle izleniyor." 32 yaşındaki Bruno Fernandes bu sezon Manchester United formasıyla 14 maçta süre alırken 6 gol 3 asist üretti. 21 yaşındaki Aleksey Batrakov da UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 maçta 4 gol atarken Süper Lig'deki 9 karşılaşmada ise 2 gol 4 asistle oynadı.
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Avrupa devleri onun peşinde! Bruno Fernandes'in yerine Batrakov
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Premier Lig ekibi Manchester United'ın radarına girdi. Manchester United, sözleşmesi sona erecek olan Bruno Fernandes'e yaptığı 2 tekliften olumsuz cevap alınca gözünü Galatasaraylı genç yıldız Aleksey Batrakov'a dikti. İşte detaylar...
Galatasaray'ın sezon başında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euroya kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Avrupa transfer pazarında en çok konuşulan isimlerden birisi oldu. 55 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan 21 yaşındaki Rus futbolcu için Galatasaray bu bedeli yukarı çıkarmak istiyor. Oyuncunun menajeri görüşmeler için İstanbul'a davet edildi. Özellikle İngiliz kulüplerinin ciddi bir ilgisi var. Manchester United, sözleşmesi sona erecek olan Bruno Fernandes'e yaptığı 2 tekliften olumlu yanıt alamadı. Kırmızı Şeytanlar da gözünü Galatasaraylı genç yıldız Aleksey Batrakov'a dikti.
FERNANDES MANU'YU REDDETTİ
İngiliz devi, teklifleri reddeden Bruno Fernandes'in takım içinde huzursuzluğa yol açtığını düşünüyor. Kulübün opsiyon hakkı var fakat futbolcu buna kesinlikle karşı. Yeni hoca Pochettino karar verecek fakat ipler kopmuş durumda. Birçok kez Galatasaray'ın gündemine gelen Fernandes şimdi hiç olmadığı kadar yakın. Yıldız futbolcu sezon sonunda bedelsiz olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyebilir. Rus medyasından sportsdaily ru ise bir süredir Batrakov'u gözlemleyen Manchester United'ın Bruno Fernandes yerine önemli bir yatırımla kadroya katılabileceğini yazdı.
ARSENAL VE LİVERPOOL İZLEDİ
Söz konusu haberin detayında şunlar da var: "Aleksey Batrakov, bir sezonda Devler Ligi'nde en çok gol atan Rus oyuncu Dzybuna'nın rekoruna yaklaşmış durumda. Liverpool ve Arsenal scoutları oyuncunun maçlarını loca kiralayıp takip etti. Lokomotiv altyapısından yetişen Batrakov'un gelişimi dikkatle izleniyor." 32 yaşındaki Bruno Fernandes bu sezon Manchester United formasıyla 14 maçta süre alırken 6 gol 3 asist üretti. 21 yaşındaki Aleksey Batrakov da UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 maçta 4 gol atarken Süper Lig'deki 9 karşılaşmada ise 2 gol 4 asistle oynadı.
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