Arjantin Mısır engelini aşarak çeyrek finale yükseldi
Arjantin Mısır engelini aşarak çeyrek finale yükseldi
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Mısır karşısında 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi. İkinci yarıda gelen gollerle tur biletini alan son şampiyon, çeyrek finalde İsviçre-Kolombiya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Karşılaşma, turnuvanın en dikkat çeken geri dönüşlerinden biri olarak kayıtlara geçti.
Haber Giriş Tarihi: 07.07.2026 22:23
Haber Güncellenme Tarihi: 07.07.2026 22:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Mısır, karşılaşmaya etkili başladı ve 15. dakikada Attia'nın ortasında Ibrahim'in kafa golüyle 1-0 öne geçti. Arjantin ise oyunun kontrolünü almaya çalışırken önemli fırsatlar yakaladı ancak kaleci Shobeir başarılı kurtarışlarıyla gole izin vermedi.
dakikada kazanılan penaltıda Lionel Messi'nin vuruşunu kurtaran Shobeir, Mac Allister ve Julian Alvarez'in yakın mesafeden yaptığı denemelerde de başarılı oldu. Messi'nin 31. dakikadaki serbest vuruşu ise direkten döndü.
İkinci yarıda skor değişti
Arjantin ikinci yarıya daha etkili başladı. Buna karşın Mısır, 68. dakikada Zico'nun golüyle farkı ikiye çıkardı ve skoru 2-0 yaptı. Daha önce Zico'nun bir golü VAR incelemesi sonrası geçersiz sayılmıştı.
Arjantin, 79. dakikada Cristian Romero'nun kafa golüyle farkı bire indirdi. Baskısını sürdüren Güney Amerika temsilcisi, 83. dakikada Messi'nin golüyle skoru 2-2'ye taşıdı.
Uzatma dakikalarında gelişen atakta Martinez'in ortasına iyi yükselen Enzo Fernandez, 90+2. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Arjantin böylece mücadeleyi 3-2 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Messi yeni rekorlara imza attı
Lionel Messi, Mısır karşısında attığı golle Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 21'e yükselterek rekorunu geliştirdi. Deneyimli futbolcu ayrıca turnuvada üst üste gol attığı maç sayısını da 9'a çıkardı.
Öte yandan Messi, ilk yarıda kaçırdığı penaltıyla Dünya Kupası tarihinde seri penaltı atışları hariç en fazla penaltı kaçıran oyuncu oldu. Kariyerinde turnuva kapsamında kullandığı 8 penaltının 4'ünü değerlendiremeyen Arjantinli yıldız, aynı Dünya Kupası organizasyonunda iki penaltı kaçıran ilk futbolcu olarak da kayıtlara geçti.
Arjantin'in sıradaki rakibi
Çeyrek finale yükselen Arjantin, bir üst turda İsviçre-Kolombiya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Mücadelenin ardından gözler, çeyrek final eşleşmesine çevrildi.
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Arjantin Mısır engelini aşarak çeyrek finale yükseldi
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Mısır karşısında 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi. İkinci yarıda gelen gollerle tur biletini alan son şampiyon, çeyrek finalde İsviçre-Kolombiya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Karşılaşma, turnuvanın en dikkat çeken geri dönüşlerinden biri olarak kayıtlara geçti.
Mısır, karşılaşmaya etkili başladı ve 15. dakikada Attia'nın ortasında Ibrahim'in kafa golüyle 1-0 öne geçti. Arjantin ise oyunun kontrolünü almaya çalışırken önemli fırsatlar yakaladı ancak kaleci Shobeir başarılı kurtarışlarıyla gole izin vermedi.
dakikada kazanılan penaltıda Lionel Messi'nin vuruşunu kurtaran Shobeir, Mac Allister ve Julian Alvarez'in yakın mesafeden yaptığı denemelerde de başarılı oldu. Messi'nin 31. dakikadaki serbest vuruşu ise direkten döndü.
İkinci yarıda skor değişti
Arjantin ikinci yarıya daha etkili başladı. Buna karşın Mısır, 68. dakikada Zico'nun golüyle farkı ikiye çıkardı ve skoru 2-0 yaptı. Daha önce Zico'nun bir golü VAR incelemesi sonrası geçersiz sayılmıştı.
Arjantin, 79. dakikada Cristian Romero'nun kafa golüyle farkı bire indirdi. Baskısını sürdüren Güney Amerika temsilcisi, 83. dakikada Messi'nin golüyle skoru 2-2'ye taşıdı.
Uzatma dakikalarında gelişen atakta Martinez'in ortasına iyi yükselen Enzo Fernandez, 90+2. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Arjantin böylece mücadeleyi 3-2 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Messi yeni rekorlara imza attı
Lionel Messi, Mısır karşısında attığı golle Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 21'e yükselterek rekorunu geliştirdi. Deneyimli futbolcu ayrıca turnuvada üst üste gol attığı maç sayısını da 9'a çıkardı.
Öte yandan Messi, ilk yarıda kaçırdığı penaltıyla Dünya Kupası tarihinde seri penaltı atışları hariç en fazla penaltı kaçıran oyuncu oldu. Kariyerinde turnuva kapsamında kullandığı 8 penaltının 4'ünü değerlendiremeyen Arjantinli yıldız, aynı Dünya Kupası organizasyonunda iki penaltı kaçıran ilk futbolcu olarak da kayıtlara geçti.
Arjantin'in sıradaki rakibi
Çeyrek finale yükselen Arjantin, bir üst turda İsviçre-Kolombiya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Mücadelenin ardından gözler, çeyrek final eşleşmesine çevrildi.
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