Arda Turan: Daha iyi bir sonuç almamız gerekiyordu
Arda Turan: Daha iyi bir sonuç almamız gerekiyordu
Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibi Inter'e 1-0 mağlup olan Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 22.10.2026 09:47
Haber Güncellenme Tarihi: 22.10.2026 09:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile oynadıkları karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rakiplerini galibiyetinden dolayı tebrik eden Arda, takımının ortaya koyduğu oyunun puan ve galibiyet almak için yeterli seviyede olduğunu düşündüğünü ifade etti.
Karşılaşmayı kendileri açısından acı bir deneyim olarak nitelendiren genç teknik adam, büyük statlarda güçlü takımlara karşı oynamayı öğrenmeleri gerektiğini söyledi.
Inter'in kırmızı kart sonrasında 5-3-1 dizilişine geçtiğini hatırlatan Turan, kanatlarda boşluklar bulmalarına rağmen topu yeterince hızlı yönlendiremediklerini ve oyunun temposunu yükseltemediklerini kaydetti.
Arda Turan, takımının rakibin savunmadan hücuma hızlı geçişlerine karşı da yeterince iyi reaksiyon gösteremediğini belirterek, "Oyunumuzla gurur duyuyoruz ancak bu sonucu kabul etmiyoruz. Bu seviyede bir maçın ardından daha iyi bir sonuç almamız gerekiyordu. Bu karşılaşmadan gerekli dersleri çıkaracağız" ifadelerini kullandı.
"OYUNCULARIM BU SEVİYEDE OYNAYABİLECEKLERİNİ BİLMİYORDU"
Genç teknik adam, takımının Inter karşısında sergilediği performansın kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı yönündeki soruya da yanıt verdi. Futbolcularının bu seviyede oynayabileceklerini bildiğini ancak oyuncuların kendilerinin buna henüz inanmadığını düşündüğünü belirten Turan, genç kadrosuna dikkat çekti.
Shakhtar Donetsk'in korner organizasyonlarından önemli fırsatlar bulmasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Arda Turan, duran toplarda bire bir savunmanın kararlılık ve mücadele isteğiyle ilgili olduğunu söyledi.
Inter'in duran toplarda son derece etkili bir takım olduğunu kabul eden Turan, buna rağmen rakibin de insanlardan oluştuğunu vurgulayarak doğru zamanlama ve daha yükseğe sıçramayla hava toplarında üstünlük kurulabileceğini söyledi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Arda Turan: Daha iyi bir sonuç almamız gerekiyordu
Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibi Inter'e 1-0 mağlup olan Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile oynadıkları karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rakiplerini galibiyetinden dolayı tebrik eden Arda, takımının ortaya koyduğu oyunun puan ve galibiyet almak için yeterli seviyede olduğunu düşündüğünü ifade etti.
Karşılaşmayı kendileri açısından acı bir deneyim olarak nitelendiren genç teknik adam, büyük statlarda güçlü takımlara karşı oynamayı öğrenmeleri gerektiğini söyledi.
Inter'in kırmızı kart sonrasında 5-3-1 dizilişine geçtiğini hatırlatan Turan, kanatlarda boşluklar bulmalarına rağmen topu yeterince hızlı yönlendiremediklerini ve oyunun temposunu yükseltemediklerini kaydetti.
Arda Turan, takımının rakibin savunmadan hücuma hızlı geçişlerine karşı da yeterince iyi reaksiyon gösteremediğini belirterek, "Oyunumuzla gurur duyuyoruz ancak bu sonucu kabul etmiyoruz. Bu seviyede bir maçın ardından daha iyi bir sonuç almamız gerekiyordu. Bu karşılaşmadan gerekli dersleri çıkaracağız" ifadelerini kullandı.
"OYUNCULARIM BU SEVİYEDE OYNAYABİLECEKLERİNİ BİLMİYORDU"
Genç teknik adam, takımının Inter karşısında sergilediği performansın kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı yönündeki soruya da yanıt verdi. Futbolcularının bu seviyede oynayabileceklerini bildiğini ancak oyuncuların kendilerinin buna henüz inanmadığını düşündüğünü belirten Turan, genç kadrosuna dikkat çekti.
Shakhtar Donetsk'in korner organizasyonlarından önemli fırsatlar bulmasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Arda Turan, duran toplarda bire bir savunmanın kararlılık ve mücadele isteğiyle ilgili olduğunu söyledi.
Inter'in duran toplarda son derece etkili bir takım olduğunu kabul eden Turan, buna rağmen rakibin de insanlardan oluştuğunu vurgulayarak doğru zamanlama ve daha yükseğe sıçramayla hava toplarında üstünlük kurulabileceğini söyledi.
Çok Okunanlar