Arda Güler'den Alex de Souza itirafı! “Hala benim idolüm”
Arda Güler'den Alex de Souza itirafı! “Hala benim idolüm”
Arda Güler, PSV Eindhoven galibiyetinin ardından Jose Mourinho ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milli yıldız, Mourinho'nun kendileri için özel bir teknik direktör olduğunu belirtirken Alex de Souza için “Benim idolümdü” ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 10:41
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 10:42
Kaynak:
AA
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında ağırladığı PSV Eindhoven'ı 5-1'lik skorla mağlup etti.
İspanyol devinde bu karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri Arda Güler oldu. Milli yıldız, karşılaşmayı 2 asistle tamamladı.
JOSE MOURINHO CEVABI
Arda Güler, maçın ardından TNT Sports'un Brezilya edisyonuna konuştu. Jose Mourinho ile çalışmayı anlatan 21 yaşındaki yıldız futbolcu, "Mourinho bizim için özel bir teknik direktör. Her zaman yüzde 100 performans göstermeliyiz çünkü Mourinho bizden her zaman bunu bekliyor. Mourinho çok hırslı birisi. Her maçı kazanmalıyız." dedi.
Brezilyalı takım arkadaşı Vinicius'un golüne çok sevindiği hatırlatılan Arda Güler, "Zor bir dönemden geçti ama bu maçta gol attı ve onun adına çok mutluyuz. O özel bir insan, özel bir oyuncu ve maçların gidişatını değiştirebilen biri. Umarım böyle devam eder." diye konuştu.
ALEX DE SOUZA'YA MESAJ
Arda Güler, "Fenerbahçe forması giydiğini biliyoruz. Senin için Alex de Souza ne anlam ifade ediyor?" sorusunun ardından, "Alex'i tarif etmek gerçekten zor çünkü benim idolümdü. Daha dün bile YouTube'dan videolarını izliyordum, hala da benim idolüm. Benim için çok özel ve önemli bir yeri var. Ona buradan kocaman sarıldığımı söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Real Madrid'de bu sezon 16 maçta süre bulan Arda Güler, 4 gol attı ve 9 asist yaptı.
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Arda Güler'den Alex de Souza itirafı! “Hala benim idolüm”
Arda Güler, PSV Eindhoven galibiyetinin ardından Jose Mourinho ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milli yıldız, Mourinho'nun kendileri için özel bir teknik direktör olduğunu belirtirken Alex de Souza için “Benim idolümdü” ifadelerini kullandı.
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında ağırladığı PSV Eindhoven'ı 5-1'lik skorla mağlup etti.
İspanyol devinde bu karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri Arda Güler oldu. Milli yıldız, karşılaşmayı 2 asistle tamamladı.
JOSE MOURINHO CEVABI
Arda Güler, maçın ardından TNT Sports'un Brezilya edisyonuna konuştu. Jose Mourinho ile çalışmayı anlatan 21 yaşındaki yıldız futbolcu, "Mourinho bizim için özel bir teknik direktör. Her zaman yüzde 100 performans göstermeliyiz çünkü Mourinho bizden her zaman bunu bekliyor. Mourinho çok hırslı birisi. Her maçı kazanmalıyız." dedi.
Brezilyalı takım arkadaşı Vinicius'un golüne çok sevindiği hatırlatılan Arda Güler, "Zor bir dönemden geçti ama bu maçta gol attı ve onun adına çok mutluyuz. O özel bir insan, özel bir oyuncu ve maçların gidişatını değiştirebilen biri. Umarım böyle devam eder." diye konuştu.
ALEX DE SOUZA'YA MESAJ
Arda Güler, "Fenerbahçe forması giydiğini biliyoruz. Senin için Alex de Souza ne anlam ifade ediyor?" sorusunun ardından, "Alex'i tarif etmek gerçekten zor çünkü benim idolümdü. Daha dün bile YouTube'dan videolarını izliyordum, hala da benim idolüm. Benim için çok özel ve önemli bir yeri var. Ona buradan kocaman sarıldığımı söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Real Madrid'de bu sezon 16 maçta süre bulan Arda Güler, 4 gol attı ve 9 asist yaptı.
Kaynak: AA
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