Ali Tuna hakem camiasına seslendi! ''Susmayın savcılığa başvurun''
Ali Tuna hakem camiasına seslendi! ''Susmayın savcılığa başvurun''
Sınav kağıdının değiştirildiği iddiasıyla ilk şikayeti yapan eski hakem Ali Tuna, hakem camiasına çağrıda bulundu. Tuna açıklamasında 'Aktif görev yapan tüm hakemlere sesleniyorum. Gözaltına alınan şahıslar tarafından tehdit, şantaj veya mobbinge maruz kaldığını düşünenlerin ellerindeki bilgi, belge ve delillerle birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı makamına başvurmalarını önemle rica ediyorum.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 01.10.2026 10:39
Haber Güncellenme Tarihi: 01.10.2026 10:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Geçen sezon başlayan bahis soruşturmasından sonra bu kez hakem camiasına yönelik başlatılan soruşturma futbolda deprem etkisi yaptı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 üyenin gözaltına alınmasından sonra eski hakem Ali Tuna, elinde bilgi, belge bulunan meslektaşlarından sessiz kalmaması isterken, "Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunun" çağrısı yaptı. Sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama paylaşan Tuna, suç teşkil eden bir fiilin öğrenilmesine rağmen yetkili makamlara bildirilmemesinin de hukuki sonuçları olabileceğini ifade etti.
BİLDİRMEMEK DE BİR SUÇTUR
İşte Tuna'nın açıklaması: "Aktif görev yapan tüm hakemlere sesleniyorum. Gözaltına alınan şahıslar tarafından tehdit, şantaj veya mobbinge maruz kaldığını düşünenlerin ellerindeki bilgi, belge ve delillerle birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı makamına başvurmalarını önemle rica ediyorum. Yaşadığınız hukuka aykırı eylem varsa bunu sessizce geçiştirmeyin. Elinizde bulunan bilgi ve belgeleri yetkili adli mercilere sunun. Suç teşkil eden bir fiilin öğrenilmesine rağmen yetkili makamlara bildirilmemesinin de hukuki sonuçları olabileceğini unutmayın.
NOTLARINIZ DEĞİŞMİŞSE BULUNUR
Sevgili Gözlemciler hani hakemlere verdiğiniz notlar var ya; verdiğim not baskıyla/ telefonla değiştirildi diyorsanız bunu savcılığa bildiriniz. Çünkü Log kayıtlarından ve FYS sisteminden raporunuzu yeniden güncellediğiniz mutlaka tespit edilecektir. Notunuzu neden değiştirdiğinizi izah ederken zorlanmanızı istemem. Hakem camiasının temizlenmesi ve adaletin sağlanması için bildiğiniz her şeyi hukuka uygun şekilde, yetkili mercilerle paylaşınız!"
İSPATLARLA BAŞVURU YAPACAĞIM
Eski hakemlerden Serkan Sarıöz, Ali Tuna'nın çağrısına uydu ve şikayette bulundu. Sarıöz, "Son 5 yılda Temsilciler Kurulu tarafından talimatlara aykırı yapıldığını ispatlayacağım terfi/tenzil işlemi, mobbing gibi konular hakkında suç duyurusunda bulunmaya karar verdim" dedi.
TFF DEVAM EDİYOR
Türkiye Futbol Federasyonu'nda olağanüstü genel kurul konusuyla ilgili bir karar yok ve şimdilik böyle bir durumun yönetimin gündeminde yer almadığı ifade edildi. Soruşturma neticesine göre MHK hakkında karar verilecek ve ona göre yol izlenecek.
TAYLOR VE ABİTOĞLU IDDIASI
Gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibinin göreve devam etme durumlarının çok zor olduğu ifade ediliyor. MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın geçici başkan olacağı kulislerde konuşulsa da 1 yıl içinde aktif hakemlik yapmış olması sebebiyle bu göreve geçemeyeceği belirtiliyor. Bir diğer aday ise MHK üyesi olan eski Süper Lig hakemi Mustafa Kamil Abitoğlu...
İFADEDE NE ANLATTI?
Ferhat Gündoğdu'nun ilk döneminde kızağa çekilen eski hakemlerden Fırat Aydınus, "Aktif bir hakemin ifadesi alındı mı, alındıysa ne anlattı? Mevcut kadrodan ifade için gönüllü olan var mı? Bu sorular kilidi açacak. Mesele sadece kimin ifade verdiği değil. Kim konuştu, ne anlattı ve kim sıraya girdi?" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Ali Tuna hakem camiasına seslendi! ''Susmayın savcılığa başvurun''
Sınav kağıdının değiştirildiği iddiasıyla ilk şikayeti yapan eski hakem Ali Tuna, hakem camiasına çağrıda bulundu. Tuna açıklamasında 'Aktif görev yapan tüm hakemlere sesleniyorum. Gözaltına alınan şahıslar tarafından tehdit, şantaj veya mobbinge maruz kaldığını düşünenlerin ellerindeki bilgi, belge ve delillerle birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı makamına başvurmalarını önemle rica ediyorum.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Geçen sezon başlayan bahis soruşturmasından sonra bu kez hakem camiasına yönelik başlatılan soruşturma futbolda deprem etkisi yaptı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 üyenin gözaltına alınmasından sonra eski hakem Ali Tuna, elinde bilgi, belge bulunan meslektaşlarından sessiz kalmaması isterken, "Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunun" çağrısı yaptı. Sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama paylaşan Tuna, suç teşkil eden bir fiilin öğrenilmesine rağmen yetkili makamlara bildirilmemesinin de hukuki sonuçları olabileceğini ifade etti.
BİLDİRMEMEK DE BİR SUÇTUR
İşte Tuna'nın açıklaması: "Aktif görev yapan tüm hakemlere sesleniyorum. Gözaltına alınan şahıslar tarafından tehdit, şantaj veya mobbinge maruz kaldığını düşünenlerin ellerindeki bilgi, belge ve delillerle birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı makamına başvurmalarını önemle rica ediyorum. Yaşadığınız hukuka aykırı eylem varsa bunu sessizce geçiştirmeyin. Elinizde bulunan bilgi ve belgeleri yetkili adli mercilere sunun. Suç teşkil eden bir fiilin öğrenilmesine rağmen yetkili makamlara bildirilmemesinin de hukuki sonuçları olabileceğini unutmayın.
NOTLARINIZ DEĞİŞMİŞSE BULUNUR
Sevgili Gözlemciler hani hakemlere verdiğiniz notlar var ya; verdiğim not baskıyla/ telefonla değiştirildi diyorsanız bunu savcılığa bildiriniz. Çünkü Log kayıtlarından ve FYS sisteminden raporunuzu yeniden güncellediğiniz mutlaka tespit edilecektir. Notunuzu neden değiştirdiğinizi izah ederken zorlanmanızı istemem. Hakem camiasının temizlenmesi ve adaletin sağlanması için bildiğiniz her şeyi hukuka uygun şekilde, yetkili mercilerle paylaşınız!"
İSPATLARLA BAŞVURU YAPACAĞIM
Eski hakemlerden Serkan Sarıöz, Ali Tuna'nın çağrısına uydu ve şikayette bulundu. Sarıöz, "Son 5 yılda Temsilciler Kurulu tarafından talimatlara aykırı yapıldığını ispatlayacağım terfi/tenzil işlemi, mobbing gibi konular hakkında suç duyurusunda bulunmaya karar verdim" dedi.
TFF DEVAM EDİYOR
Türkiye Futbol Federasyonu'nda olağanüstü genel kurul konusuyla ilgili bir karar yok ve şimdilik böyle bir durumun yönetimin gündeminde yer almadığı ifade edildi. Soruşturma neticesine göre MHK hakkında karar verilecek ve ona göre yol izlenecek.
TAYLOR VE ABİTOĞLU IDDIASI
Gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibinin göreve devam etme durumlarının çok zor olduğu ifade ediliyor. MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın geçici başkan olacağı kulislerde konuşulsa da 1 yıl içinde aktif hakemlik yapmış olması sebebiyle bu göreve geçemeyeceği belirtiliyor. Bir diğer aday ise MHK üyesi olan eski Süper Lig hakemi Mustafa Kamil Abitoğlu...
İFADEDE NE ANLATTI?
Ferhat Gündoğdu'nun ilk döneminde kızağa çekilen eski hakemlerden Fırat Aydınus, "Aktif bir hakemin ifadesi alındı mı, alındıysa ne anlattı? Mevcut kadrodan ifade için gönüllü olan var mı? Bu sorular kilidi açacak. Mesele sadece kimin ifade verdiği değil. Kim konuştu, ne anlattı ve kim sıraya girdi?" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Çok Okunanlar