Ali Koç, Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurulunda aday olmayacağını açıkladı. Koç’un seçim mesajı dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 11.05.2026 22:32
Haber Güncellenme Tarihi: 11.05.2026 22:35
Kaynak:
Haber Merkezi
Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul sürecine ilişkin tartışmalar sürerken, eski başkan Ali Koç’un aday olup olmayacağına yönelik merak edilen soruya yanıt geldi. Aziz Yıldırım’ın adaylığını açıklamasının ardından yeniden gündeme gelen Koç, yakın çevresine yaptığı açıklamada seçimde aday olmayacağını bildirdi. Sürecin kulüp içindeki dengeleri nasıl etkileyeceği ise takip edilmeye devam ediyor.
Ali Koç’un açıklaması, olağanüstü genel kurul öncesinde sarı-lacivertli camiada oluşan belirsizliklerin ardından geldi. Daha önce Sadettin Saran’a karşı girdiği seçimde 12 bin 68 oy alan Koç’un yeniden aday olabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyordu.
Kimseyi desteklemeyeceğini söyledi
Ali Koç, seçim sürecinde herhangi bir adayı desteklemeyeceğini belirtti. Yakın çevresine konuşan Koç, “Fenerbahçe'nin geleceği için kimi destekliyorsanız ona oy atın.” ifadelerini kullandı.
Koç ayrıca, tek düşüncesinin Fenerbahçe’nin daha başarılı günler yaşaması olduğunu söyledi. Seçim günü oy kullanacağını belirten Koç, adaylar arasında bir tercih açıklamayacağını da ifade etti.
Aziz Yıldırım’ın adaylığı gündemdeydi
Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul süreci, Aziz Yıldırım’ın adaylığını duyurmasının ardından yeni bir boyut kazanmıştı. Bu gelişmenin ardından gözler Ali Koç’a çevrilmişti.
Ali Koç’tan seçim kararıyla ilgili net mesaj
