Mehmet Şimşek cari açık için yeni mesaj verdi

Mehmet Şimşek, mart ayında yıllıklandırılmış cari açığın 39,7 milyar dolar olduğunu açıkladı. Nisan verileri için dikkat çeken beklenti paylaşıldı.
Haber Giriş Tarihi: 13.05.2026 19:12
Haber Güncellenme Tarihi: 13.05.2026 19:17
Türkiye’nin cari işlemler hesabı mart ayında 9 milyar 672 milyon dolar açık verirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıllıklandırılmış cari açığın 39,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Şimşek, nisan ayında dış ticaret dengesindeki iyileşmeyle birlikte yıllık cari açığın belirgin şekilde gerilemesini beklediklerini ifade etti. Açıklamalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı mart ayı ödemeler dengesi verilerinin ardından geldi.
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise mart ayında 3 milyar 886 milyon dolar açık verdi. TCMB verileri, dış ticaret ve enerji maliyetlerinin cari denge üzerindeki etkisinin sürdüğünü gösterdi.
Nisan ayı için gerileme beklentisi
Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Mehmet Şimşek, nisan ayında dış ticaret dengesindeki iyileşmenin cari açıkta düşüş sağlayabileceğini belirtti. Şimşek, mayıs ayında ise uzun bayram tatilinin etkisiyle cari dengede geçici bozulma beklediklerini kaydetti.
Şimşek ayrıca savaşın turizm gelirleri üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını ifade etti. Turizm gelirlerinin yaz döneminde cari denge açısından önemli başlıklardan biri olmaya devam etmesi bekleniyor.
Enerji fiyatları cari açığı etkiliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki yüksek seyrin 2026 yılında cari açığı artıracağını belirtti. Buna karşın uygulanan ekonomi programı ve güçlenen makroekonomik temeller sayesinde artışın yönetilebilir seviyelerde kalmasının öngörüldüğünü ifade etti.
Mart ayında 1 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi gerçekleştiğini açıklayan Şimşek, yıllıklandırılmış toplam girişin 12,6 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Türkiye’nin risk primi CDS seviyesinin savaş öncesi döneme yaklaştığını belirten Şimşek, borç çevirme oranlarındaki yüksek seyrin sürdüğünü söyledi.
Yatırım teşvik paketi vurgusu
Şimşek, TBMM’de görüşülen Yatırım Teşvik Paketi’nin finansman yapısını desteklemesini beklediklerini ifade etti. Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, katma değerli üretimi ve yeşil dönüşümü destekleyen politikaların sürdürüleceğini kaydetti.
