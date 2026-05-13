Akaryakıt tesisindeki yangında 1 işçi yaşamını yitirdi
Mersin’de akaryakıt depolama tesisinde çıkan yangın ve patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Haber Giriş Tarihi: 13.05.2026 18:03
Haber Güncellenme Tarihi: 13.05.2026 18:06
hurhaber.com
Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’nde bulunan akaryakıt depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Patlamanın ardından başlayan yangına ilk müdahale tesis ekipleri tarafından yapılırken, bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Patlama sırasında tank üzerinde çalışan 47 yaşındaki Süleyman Güner’in yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düştüğü bildirildi. Ağır yaralı olarak Toros Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayda 2 kişinin de ağır yaralandığı açıklandı.
Yangına müdahale sürüyor
Yangının, yağ dolum silolarında bulunan yanıcı maddeler nedeniyle kontrol altına alınmasında ekiplerin güçlük yaşadığı öğrenildi. Fabrikadan yükselen yoğun siyah dumanın kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü belirtildi.
Yangın bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olası risklere karşı tesis çevresindeki bazı bölümlerin tahliye edildiği aktarıldı. Yangına müdahalenin devam ettiği bildirildi.
Valilikten açıklama yapıldı
Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, biyodizel tesisindeki yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise ağır yaralandığı ifade edildi.
