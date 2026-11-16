Abdülkerim'in golü yetmedi! A Milli Takım, Fransa'yı durduramadı
Abdülkerim'in golü yetmedi! A Milli Takım, Fransa'yı durduramadı
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 16.11.2026 08:07
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2026 10:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fransa'da Mbappe 39. dakikada ofsayta takıldı.
Ay Yıldızlılar 13 şuttan sadece 3 isabet bulabildi.
Maç öncesinde Zeki Çelik yerine Barış ilk 11 çıktı.
Karşılaşmaya beklenildiği gibi Fransa baskılı, A Milli Takımımız ise geride bekleyerek başladı. Kadrosunda önemli yıldızları barındıran Fransızlar, özellikle Olise, Cherki ve Rabiot gibi oyuncularıyla savunmamıza zor anlar yaşattı. Horozlar'ın yaptığı top kayıplarını değerlendiren Ay-Yıldızlılar ise yaptığı hızlı hücumlarla net pozisyonlar yakaladı. 10. dakikada Arda ile ilk fırsatı yakalayan milliler, 35. dakikada İsmail Yüksek ile karşı karşıya kaçırdı. İlk yarıda 5 isabetli şut çeken Fransa, Berke Özer'in muhteşem performansı karşısında çözüm bulamadı. 49. dakikada Barcola'nın şutu Emirhan'a çarparak ağlarımıza gitti. Golden sonra iyi reaksiyon veren milliler, Arda Güler ile öne geçse de ofsayta takıldı. İkinci yarıda daha fazla topla oynayan taraf biz olsak da bitiricilikte zorluk yaşadık. 80. dakikada sahne alan Kroupi farkı 2'ye çıkardı, Abdülkerim'in 90'daki golü kurtarmadı.
KORUMACI VE KONTROLLÜ BAŞLADIK
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Sergen Yalçın, Fransa karşısında 5'li savunma kurgusunu tercih etti. Stoper üçlümüz Emirhan, Abdülkerim ve Merih Demiral'dan oluştu. Yalçın, Zeki'nin son dakika sakatlığı sebebiyle bek ikilisini Eren ve Barış Alper'den yana kullandı. Bu tercihini, "Biraz daha korumacı, kontrollü başlamak istedik" ifadeleriyle açıklayan Yalçın'ın planı, ilk yarıda başarılı oldu. 5'li savunma kurgumuz ve Berke Özer'in performansı, ilk 45'te Fransa'nın yıldızlar karması hücumcularına geçit vermedi.
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Abdülkerim'in golü yetmedi! A Milli Takım, Fransa'yı durduramadı
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu. İşte detaylar...
Fransa'da Mbappe 39. dakikada ofsayta takıldı.
Ay Yıldızlılar 13 şuttan sadece 3 isabet bulabildi.
Maç öncesinde Zeki Çelik yerine Barış ilk 11 çıktı.
Karşılaşmaya beklenildiği gibi Fransa baskılı, A Milli Takımımız ise geride bekleyerek başladı. Kadrosunda önemli yıldızları barındıran Fransızlar, özellikle Olise, Cherki ve Rabiot gibi oyuncularıyla savunmamıza zor anlar yaşattı. Horozlar'ın yaptığı top kayıplarını değerlendiren Ay-Yıldızlılar ise yaptığı hızlı hücumlarla net pozisyonlar yakaladı. 10. dakikada Arda ile ilk fırsatı yakalayan milliler, 35. dakikada İsmail Yüksek ile karşı karşıya kaçırdı. İlk yarıda 5 isabetli şut çeken Fransa, Berke Özer'in muhteşem performansı karşısında çözüm bulamadı. 49. dakikada Barcola'nın şutu Emirhan'a çarparak ağlarımıza gitti. Golden sonra iyi reaksiyon veren milliler, Arda Güler ile öne geçse de ofsayta takıldı. İkinci yarıda daha fazla topla oynayan taraf biz olsak da bitiricilikte zorluk yaşadık. 80. dakikada sahne alan Kroupi farkı 2'ye çıkardı, Abdülkerim'in 90'daki golü kurtarmadı.
KORUMACI VE KONTROLLÜ BAŞLADIK
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Sergen Yalçın, Fransa karşısında 5'li savunma kurgusunu tercih etti. Stoper üçlümüz Emirhan, Abdülkerim ve Merih Demiral'dan oluştu. Yalçın, Zeki'nin son dakika sakatlığı sebebiyle bek ikilisini Eren ve Barış Alper'den yana kullandı. Bu tercihini, "Biraz daha korumacı, kontrollü başlamak istedik" ifadeleriyle açıklayan Yalçın'ın planı, ilk yarıda başarılı oldu. 5'li savunma kurgumuz ve Berke Özer'in performansı, ilk 45'te Fransa'nın yıldızlar karması hücumcularına geçit vermedi.
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