27 yıldır aynı hikaye! Ümit Milli Takım'da değişmeyen tablo
27 yıldır aynı hikaye! Ümit Milli Takım'da değişmeyen tablo
Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turunda Çekya'ya elenen Ümit Milli Takım, 2000'den bu yana şampiyonaya katılamıyor. Son 27 yılda pek çok federasyon başkanı ve teknik direktör değişikliğine rağmen istenilen başarı bir türlü elde edilemedi.
Haber Giriş Tarihi: 19.11.2026 09:19
Haber Güncellenme Tarihi: 19.11.2026 09:19
Kaynak:
AA
2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turu rövanş müsabakasında Çekya'yla 1-1 berabere kalan Ümit Milli Takımı, toplamda 2-1'lik skorla turnuvaya veda etti. Şampiyona hasretini dindiremeyen Ay-yıldızlıların 27 yıllık Avrupa Şampiyonası özlemi devam ederken, bu tablonun arka planındaki istatistikler de dikkat çekti. 2000 yılından bu yana Futbol Federasyonu'nda 10 farklı başkan görev yaparken, U21 Millî Takımı'nı 11 farklı teknik adam çalıştırdı.
YETENEKLİ İSİMLER YER ALIYORDU
1978'de başlamış olan U21 Avrupa Şampiyonası, 48 yıllık süreçte 25 kez düzenlendi; Türkiye ise bu organizasyonun yalnızca birinde yer alabildi. 2000 yılındaki tarihi başarıyı yakalayan kadro 1977-78 doğumlu jenerasyondan oluştu. Bu dönemdeki geniş futbolcu havuzunda yer alan 1977-78 doğumlu isimler uzun süre Türk futboluna önemli katkı sağladı. Genç yeteneklerin etkili performansından A Milli Takım yetkilileri de olumlu şekilde faydalandı.
A MLİLİ TAKIMIMIZ 5 KEZ KATILDI
A Millî Takımımız, 2000 yılından sonra büyük turnuvalarda istikrarlı bir grafik çizdi. Ay-yıldızlılar; 2000'de Mustafa Denizli, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2020'de Şenol Güneş, 2024'te ise Montella yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterdi. Milliler, 2000 ve 2024'te çeyrek final, 2008'de yarı final başarısı elde etti. Öte yandan 2000'den sonra 2 kez Dünya Kupası vizesi alan Türkiye; 2002'de Şenol Güneş yönetiminde dünya üçüncüsü olurken, 2026'da ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.
YABANCI KURBANIYIZ
2000 yılında bu tarihi başarıya imza atan U21 Millî Takımı'nın teknik direktörü Raşit Çetiner, AKŞAM'A konuştu. Çetiner, "100 oyuncunun bulunduğu bir futbolcu listem vardı. Sürekli oynayan oyuncuları alıp sahaya sürüyorduk. Başarının en büyük etkeni oydu. Şimdi ise gençlerimiz kulüplerinde forma şansı bulamıyor, alt liglerde oynamak zorunda kalıyorlar. Öyle olunca da zorluk derecesi yüksek maçlara çıkıldığında zorlanıyorlar. Çok fazla yabancı oyuncu var ve yerli gençlerimiz kulüplerinde yer bulamıyor. Bu oyuncular düzenli oynamadığı için de uluslararası arenada zorlanıyorlar" dedi
GALİBİYET ALAMADIK
2000 Avrupa U21 Şampiyonası Türkiye, İtalya, Slovakya, İngiltere ile aynı grupta yer aldı. Türkiye, Slovakya'ya 2-1, İngiltere'ye 6-0, İtalya'ya ise 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçlar sonrası Ay-Yıldızlılar, grubunda sonuncu olarak turnuvaya veda etti.
YEMEDEN TURLADILAR
U17 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 2. tura yükselmeyi daha önce garantileyen Milli Takımımız, gruptaki son maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti. Millilerimiz ilk turu 9 puanla namağlup ve gol yemeden tamamladı.
KARADENİZ YILDIZLAŞTI
Trabzon'un Sebat'a kiraladığı Thierry Karadeniz, U19 Milli Takımı'nın Lihtenştayn karşısında attığı 11 golün 5'ine imza attı... 18 yaşındaki sol kanat, Sebat forması altında ise oynadığı 9 müsabakada 3 gol, 1 asistlik performans sergileri.
2000 SONRASI U21 MİLLİ TAKIM TEKNİK ADAMLARI
Raşit Çetiner
Reha Kapsal
Ünal Karaman
Ümit Davala
Hami Mandıralı
Abdullah Ercan
Alpay Özalan
Vedat İncefe
Tolunay Kafkas
Levent Sürme
Gökhan Gönül
Egemen Korkmaz
2000 SONRASI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLARI
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27 yıldır aynı hikaye! Ümit Milli Takım'da değişmeyen tablo
Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turunda Çekya'ya elenen Ümit Milli Takım, 2000'den bu yana şampiyonaya katılamıyor. Son 27 yılda pek çok federasyon başkanı ve teknik direktör değişikliğine rağmen istenilen başarı bir türlü elde edilemedi.
2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turu rövanş müsabakasında Çekya'yla 1-1 berabere kalan Ümit Milli Takımı, toplamda 2-1'lik skorla turnuvaya veda etti. Şampiyona hasretini dindiremeyen Ay-yıldızlıların 27 yıllık Avrupa Şampiyonası özlemi devam ederken, bu tablonun arka planındaki istatistikler de dikkat çekti. 2000 yılından bu yana Futbol Federasyonu'nda 10 farklı başkan görev yaparken, U21 Millî Takımı'nı 11 farklı teknik adam çalıştırdı.
YETENEKLİ İSİMLER YER ALIYORDU
1978'de başlamış olan U21 Avrupa Şampiyonası, 48 yıllık süreçte 25 kez düzenlendi; Türkiye ise bu organizasyonun yalnızca birinde yer alabildi. 2000 yılındaki tarihi başarıyı yakalayan kadro 1977-78 doğumlu jenerasyondan oluştu. Bu dönemdeki geniş futbolcu havuzunda yer alan 1977-78 doğumlu isimler uzun süre Türk futboluna önemli katkı sağladı. Genç yeteneklerin etkili performansından A Milli Takım yetkilileri de olumlu şekilde faydalandı.
A MLİLİ TAKIMIMIZ 5 KEZ KATILDI
A Millî Takımımız, 2000 yılından sonra büyük turnuvalarda istikrarlı bir grafik çizdi. Ay-yıldızlılar; 2000'de Mustafa Denizli, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2020'de Şenol Güneş, 2024'te ise Montella yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterdi. Milliler, 2000 ve 2024'te çeyrek final, 2008'de yarı final başarısı elde etti. Öte yandan 2000'den sonra 2 kez Dünya Kupası vizesi alan Türkiye; 2002'de Şenol Güneş yönetiminde dünya üçüncüsü olurken, 2026'da ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.
YABANCI KURBANIYIZ
2000 yılında bu tarihi başarıya imza atan U21 Millî Takımı'nın teknik direktörü Raşit Çetiner, AKŞAM'A konuştu. Çetiner, "100 oyuncunun bulunduğu bir futbolcu listem vardı. Sürekli oynayan oyuncuları alıp sahaya sürüyorduk. Başarının en büyük etkeni oydu. Şimdi ise gençlerimiz kulüplerinde forma şansı bulamıyor, alt liglerde oynamak zorunda kalıyorlar. Öyle olunca da zorluk derecesi yüksek maçlara çıkıldığında zorlanıyorlar. Çok fazla yabancı oyuncu var ve yerli gençlerimiz kulüplerinde yer bulamıyor. Bu oyuncular düzenli oynamadığı için de uluslararası arenada zorlanıyorlar" dedi
GALİBİYET ALAMADIK
2000 Avrupa U21 Şampiyonası Türkiye, İtalya, Slovakya, İngiltere ile aynı grupta yer aldı. Türkiye, Slovakya'ya 2-1, İngiltere'ye 6-0, İtalya'ya ise 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçlar sonrası Ay-Yıldızlılar, grubunda sonuncu olarak turnuvaya veda etti.
YEMEDEN TURLADILAR
U17 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 2. tura yükselmeyi daha önce garantileyen Milli Takımımız, gruptaki son maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti. Millilerimiz ilk turu 9 puanla namağlup ve gol yemeden tamamladı.
KARADENİZ YILDIZLAŞTI
Trabzon'un Sebat'a kiraladığı Thierry Karadeniz, U19 Milli Takımı'nın Lihtenştayn karşısında attığı 11 golün 5'ine imza attı... 18 yaşındaki sol kanat, Sebat forması altında ise oynadığı 9 müsabakada 3 gol, 1 asistlik performans sergileri.
2000 SONRASI U21 MİLLİ TAKIM TEKNİK ADAMLARI
Raşit Çetiner
Reha Kapsal
Ünal Karaman
Ümit Davala
Hami Mandıralı
Abdullah Ercan
Alpay Özalan
Vedat İncefe
Tolunay Kafkas
Levent Sürme
Gökhan Gönül
Egemen Korkmaz
2000 SONRASI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLARI
Haluk Ulusoy
Levent Bıçakcı
Hasan Doğan
Mahmut Özgener
Mehmet Ali Aydınlar
Hüsne Güreli
Yıldırım Demirören
Nihat Özdemir
Servet Yardımcı
Mehmet Büyükekşi
İ. Hacıosmanoğlu
Kaynak: AA
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