TBMM Genel Kurulu'nda YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Yeni Partili TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl arasında söz hakkı tartışması yaşandı. Bingöl, Başarır'ın kendisi konuşmaya başladıktan sonra söz istediğini belirterek talebini karşılamadı. Bunun üzerine Başarır tepki göstererek masasındaki tablet ve dosyaları yere fırlattı. Ardından Yeni Parti milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti.
Haber Giriş Tarihi: 19.11.2026 09:22
Haber Güncellenme Tarihi: 19.11.2026 09:23
Kaynak:
AA
TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan söz hakkı tartışması, Yeni Parti milletvekilleri arasında gerginliğe neden oldu. Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın tepkisi sonrası milletvekilleri salonu terk etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda grup önerilerinin görüşüldüğü sırada Yeni Partili isimler arasında tansiyon yükseldi. Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl arasında söz hakkı nedeniyle tartışma yaşandı.
Söz talebi karşılık bulmayınca tepki gösterdi
Oylamaların tamamlanmasının ardından yeniden söz isteyen Ali Mahir Başarır'a, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl söz vermedi. Bingöl, Başarır'ın kendisi konuşmaya başladıktan sonra söz talebinde bulunduğunu belirterek talebi karşılamadı.
Bu karar üzerine tepki gösteren Başarır, masasındaki tablet ve dosyaları yere fırlattı.
Yeni Parti milletvekilleri salonu terk etti
Yaşanan gerginliğin ardından bir süre arka sıralarda oturan Başarır, daha sonra Yeni Parti milletvekilleriyle birlikte TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı.
Genel Kurul'daki tartışma, Meclis çalışmalarına yansıyan gergin anlara sahne oldu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Yeni Partililer Meclis'te birbirine girdi!
TBMM Genel Kurulu'nda YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Yeni Partili TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl arasında söz hakkı tartışması yaşandı. Bingöl, Başarır'ın kendisi konuşmaya başladıktan sonra söz istediğini belirterek talebini karşılamadı. Bunun üzerine Başarır tepki göstererek masasındaki tablet ve dosyaları yere fırlattı. Ardından Yeni Parti milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti.
TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan söz hakkı tartışması, Yeni Parti milletvekilleri arasında gerginliğe neden oldu. Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın tepkisi sonrası milletvekilleri salonu terk etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda grup önerilerinin görüşüldüğü sırada Yeni Partili isimler arasında tansiyon yükseldi. Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl arasında söz hakkı nedeniyle tartışma yaşandı.
Söz talebi karşılık bulmayınca tepki gösterdi
Oylamaların tamamlanmasının ardından yeniden söz isteyen Ali Mahir Başarır'a, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl söz vermedi. Bingöl, Başarır'ın kendisi konuşmaya başladıktan sonra söz talebinde bulunduğunu belirterek talebi karşılamadı.
Bu karar üzerine tepki gösteren Başarır, masasındaki tablet ve dosyaları yere fırlattı.
Yeni Parti milletvekilleri salonu terk etti
Yaşanan gerginliğin ardından bir süre arka sıralarda oturan Başarır, daha sonra Yeni Parti milletvekilleriyle birlikte TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı.
Genel Kurul'daki tartışma, Meclis çalışmalarına yansıyan gergin anlara sahne oldu.
Kaynak: AA
Çok Okunanlar