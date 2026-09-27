TBMM yeni yasama yılına başlıyor...Gündemde neler var?
TBMM yeni yasama yılına başlıyor...Gündemde neler var?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28. Dönem 5. Yasama Yılı çalışmalarına 1 Ekim 2026 Perşembe günü başlayacak. Saat 14.00’te yapılacak özel oturumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Kurul’a hitap etmesi planlanırken, yeni dönemde Kızılay düzenlemesi, Booking ve 13. Yargı Paketi gibi başlıkların Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 27.09.2026 15:12
Haber Güncellenme Tarihi: 27.09.2026 15:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TBMM’nin yasama tatilinin ardından milletvekilleri 1 Ekim’de Genel Kurul’da bir araya gelecek. Yeni yasama yılının açılışı için özel oturum düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış kapsamında Genel Kurul’a hitap etmesi öngörülüyor. Aynı gün akşam saatlerinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek.
Meclis gündeminde yeni komisyon var
Yeni yasama döneminde Meclis’in gündemindeki başlıklardan birini yeni komisyon çalışmaları oluşturacak. “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları takip etmek amacıyla Meclis’in açılmasının ardından bir izleme komisyonu kurulması planlanıyor.
Komisyonun yapısı ve çalışma kapsamına ilişkin ayrıntıların Meclis çalışmalarının başlamasıyla şekillenmesi bekleniyor.
Kızılay düzenlemesinin görüşülmesi bekleniyor
Genel Kurul’da ilk ele alınması beklenen düzenlemeler arasında Türk Kızılay Kanun Teklifi bulunuyor. Geçen yasama yılında TBMM’ye sunulan teklif, gündem yoğunluğu nedeniyle Genel Kurul’da görüşülememişti.
9 maddeden oluşan teklifte Türk Kızılay’ın görev ve yetkileri ile hak ve muafiyetlerine ilişkin hükümler bulunuyor.
Booking düzenlemesi Meclis gündeminde
Yaklaşık 9 yıldır Türkiye’de erişim engeli bulunan dijital konaklama platformu Booking’e ilişkin düzenlemenin de yeni yasama döneminde gündeme gelmesi bekleniyor.
Meclis’e gelmesi beklenen yasa teklifinin, platformun Türkiye’de yeniden faaliyet göstermesine ilişkin hükümler içermesi öngörülüyor.
13. Yargı Paketi için ekim ayı işaret edildi
Yeni yasama döneminin gündemindeki bir diğer başlık 13. Yargı Paketi olacak. Paketin ekim ayı içerisinde TBMM gündemine sunulması bekleniyor.
Aktarılan bilgilere göre süresiz nafaka uygulamasına yönelik düzenleme ile sosyal medya platformlarına kimlik bilgileriyle giriş yapılmasına ilişkin bir düzenlemenin pakette yer alabileceği belirtiliyor. Paketin kesin kapsamı, teklif metninin TBMM’ye sunulmasıyla netleşecek.
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TBMM yeni yasama yılına başlıyor...Gündemde neler var?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28. Dönem 5. Yasama Yılı çalışmalarına 1 Ekim 2026 Perşembe günü başlayacak. Saat 14.00’te yapılacak özel oturumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Kurul’a hitap etmesi planlanırken, yeni dönemde Kızılay düzenlemesi, Booking ve 13. Yargı Paketi gibi başlıkların Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
TBMM’nin yasama tatilinin ardından milletvekilleri 1 Ekim’de Genel Kurul’da bir araya gelecek. Yeni yasama yılının açılışı için özel oturum düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış kapsamında Genel Kurul’a hitap etmesi öngörülüyor. Aynı gün akşam saatlerinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek.
Meclis gündeminde yeni komisyon var
Yeni yasama döneminde Meclis’in gündemindeki başlıklardan birini yeni komisyon çalışmaları oluşturacak. “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları takip etmek amacıyla Meclis’in açılmasının ardından bir izleme komisyonu kurulması planlanıyor.
Komisyonun yapısı ve çalışma kapsamına ilişkin ayrıntıların Meclis çalışmalarının başlamasıyla şekillenmesi bekleniyor.
Kızılay düzenlemesinin görüşülmesi bekleniyor
Genel Kurul’da ilk ele alınması beklenen düzenlemeler arasında Türk Kızılay Kanun Teklifi bulunuyor. Geçen yasama yılında TBMM’ye sunulan teklif, gündem yoğunluğu nedeniyle Genel Kurul’da görüşülememişti.
9 maddeden oluşan teklifte Türk Kızılay’ın görev ve yetkileri ile hak ve muafiyetlerine ilişkin hükümler bulunuyor.
Booking düzenlemesi Meclis gündeminde
Yaklaşık 9 yıldır Türkiye’de erişim engeli bulunan dijital konaklama platformu Booking’e ilişkin düzenlemenin de yeni yasama döneminde gündeme gelmesi bekleniyor.
Meclis’e gelmesi beklenen yasa teklifinin, platformun Türkiye’de yeniden faaliyet göstermesine ilişkin hükümler içermesi öngörülüyor.
13. Yargı Paketi için ekim ayı işaret edildi
Yeni yasama döneminin gündemindeki bir diğer başlık 13. Yargı Paketi olacak. Paketin ekim ayı içerisinde TBMM gündemine sunulması bekleniyor.
Aktarılan bilgilere göre süresiz nafaka uygulamasına yönelik düzenleme ile sosyal medya platformlarına kimlik bilgileriyle giriş yapılmasına ilişkin bir düzenlemenin pakette yer alabileceği belirtiliyor. Paketin kesin kapsamı, teklif metninin TBMM’ye sunulmasıyla netleşecek.
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