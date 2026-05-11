Silivri’de görülen "casusluk davası"nda ilk duruşma tamamlandı
Silivri’de görülen casusluk davasında ilk duruşma tamamlandı. Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve diğer sanıkların yargılaması yarın devam edecek.
Haber Giriş Tarihi: 11.05.2026 18:40
Haber Güncellenme Tarihi: 11.05.2026 18:58
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün’ün “siyasal casusluk” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Silivri’de görüldü. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Duruşmanın yarın Merdan Yanardağ’ın savunmasıyla devam edeceği bildirildi.
İddianamede, Hüseyin Gün’ün etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerin soruşturmanın temel dayanakları arasında yer aldığı belirtildi. Gün ile birlikte Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında “siyasal casusluk” suçlaması yöneltildi.
Soruşturma süreci 2025’te başladı
İBB davasında “örgüt yöneticisi” iddiasıyla tutuksuz yargılanan iş insanı Hüseyin Gün, “casusluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 4 Temmuz 2025’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklandı.
Gün’ün etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesinin ardından CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kampanya Direktörü Necati Özkan ve TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ 27 Ekim 2025’te tutuklandı.
İddianame 2026’da kabul edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıkların “siyasal casusluk” suçundan 15 yıldan 20’şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, 18 Şubat 2026 tarihinde İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Silivri’de görülen ilk duruşmada taraf beyanları alınırken, mahkemenin yarın sanık savunmalarıyla devam edeceği açıklandı.
