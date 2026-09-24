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Petrol aranıyor! TPAO'ya Şırnak izni

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Şırnak'ta sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi, 22 Ekim 2028'e kadar uzatıldı.

Haber Giriş Tarihi: 24.09.2026 09:15
Haber Güncellenme Tarihi: 24.09.2026 09:16
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Petrol aranıyor! TPAO'ya Şırnak izni

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusu değerlendirilerek Şırnak'ta sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Karar kapsamında 42 bin 447 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahasındaki petrol arama ruhsatının süresi, 22 Ekim 2028'e kadar uzatıldı.

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