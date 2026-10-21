Ömer Çelik: Bölgenin geleceği işbirliğiyle şekillenecek
Ömer Çelik: Bölgenin geleceği işbirliğiyle şekillenecek
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nı onaylaması, tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir. Bölgenin geleceği dayatmalarla değil, hakkaniyet ve iş birliğiyle şekillenecektir" ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 21.10.2026 09:54
Haber Güncellenme Tarihi: 21.10.2026 09:54
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti Sözcüsü Çelik NSosyal hesabından Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nı onaylaması, tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir." ifadelerini kullandı.
Türkiye ve Libya’nın haklarının korunması bakımından bu anlaşmanın hukuki olarak sağlam temellere dayandığını belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Sahadaki gerçekleri ve hukuk ilkelerini görmezden gelen beyanlar ve dayatmacı yaklaşımlar bizim için geçersizdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Mavi Vatan’daki haklarımızı ve kardeş Libya halkının haklarını güçlü bir biçimde savunacağız. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve kardeş Libya’nın haklarını yok sayan hiçbir gayrimeşru girişim başarılı olamaz. Bölgenin geleceği dayatmalarla değil, hakkaniyet ve işbirliğiyle şekillenecektir."
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Ömer Çelik: Bölgenin geleceği işbirliğiyle şekillenecek
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nı onaylaması, tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir. Bölgenin geleceği dayatmalarla değil, hakkaniyet ve iş birliğiyle şekillenecektir" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Çelik NSosyal hesabından Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nı onaylaması, tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir." ifadelerini kullandı.
Türkiye ve Libya’nın haklarının korunması bakımından bu anlaşmanın hukuki olarak sağlam temellere dayandığını belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Sahadaki gerçekleri ve hukuk ilkelerini görmezden gelen beyanlar ve dayatmacı yaklaşımlar bizim için geçersizdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Mavi Vatan’daki haklarımızı ve kardeş Libya halkının haklarını güçlü bir biçimde savunacağız. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve kardeş Libya’nın haklarını yok sayan hiçbir gayrimeşru girişim başarılı olamaz. Bölgenin geleceği dayatmalarla değil, hakkaniyet ve işbirliğiyle şekillenecektir."
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