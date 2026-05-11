Muhittin Böcek’in savcılıkta söylediği sözler gündem oldu:" Savcı bey, beni bunlardan kurtarın"
Muhittin Böcek’in savcılıkta söylediği sözler gündem oldu:" Savcı bey, beni bunlardan kurtarın"
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında tv100 yayınında aktarılan savcılık iddiası gündem yarattı. Barış Yarkadaş’ın sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.
Haber Giriş Tarihi: 11.05.2026 22:24
Haber Güncellenme Tarihi: 11.05.2026 22:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e ilişkin tv100 ekranlarında dile getirilen iddia kamuoyunda gündem oldu. Gazeteci Barış Yarkadaş, canlı yayında Böcek’in Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nda kayda geçmeyen bir sohbet sırasında dikkat çeken ifadeler kullandığını öne sürdü.
Barış Yarkadaş, tv100 yayınında yaptığı açıklamada Muhittin Böcek’in başsavcıya yönelik olarak “Ben bu arkadaşları doyuramıyorum savcı bey. Bunların otel, uçak, isteklerinden yoruldum. Beni bunlardan kurtarın” dediğini iddia etti. Yarkadaş, söz konusu konuşmanın resmi ifade tutanağında yer almadığını belirterek bunun “kayda geçmeyen sohbet” kapsamında gerçekleştiğini söyledi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Muhittin Böcek’in savcılıkta söylediği sözler gündem oldu:" Savcı bey, beni bunlardan kurtarın"
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında tv100 yayınında aktarılan savcılık iddiası gündem yarattı. Barış Yarkadaş’ın sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e ilişkin tv100 ekranlarında dile getirilen iddia kamuoyunda gündem oldu. Gazeteci Barış Yarkadaş, canlı yayında Böcek’in Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nda kayda geçmeyen bir sohbet sırasında dikkat çeken ifadeler kullandığını öne sürdü.
Barış Yarkadaş, tv100 yayınında yaptığı açıklamada Muhittin Böcek’in başsavcıya yönelik olarak “Ben bu arkadaşları doyuramıyorum savcı bey. Bunların otel, uçak, isteklerinden yoruldum. Beni bunlardan kurtarın” dediğini iddia etti. Yarkadaş, söz konusu konuşmanın resmi ifade tutanağında yer almadığını belirterek bunun “kayda geçmeyen sohbet” kapsamında gerçekleştiğini söyledi.
Çok Okunanlar