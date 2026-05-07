Muhittin Böcek'in oğlu ve Özkan Yalım itirafçı oldu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek’in, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdiklerini ve itiraflarda bulunduklarını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 07.05.2026 23:18
Haber Güncellenme Tarihi: 07.05.2026 23:22
Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma dahilinde tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek’in, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade verdiğini belirtti.
Bakan Gürlek’in konuyla ilgili açıklamalarının ilgili kısmı şöyle: “ Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve diğer şahıslar hakkında şu an yargılama süreci devam ediyor. Ayrıca Antalya Başsavcılığı yeni bir soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda Muhittin Böcek ikinci kez tutuklandı. Bildiğim kadarıyla İstanbul'da da bir soruşturma mevcut ve orada da Zuhal Böcek tutuklandı. Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanlarının alındığını biliyorum. Bu konuda beyanda bulundu ancak süreç devam eden bir soruşturmadır. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi ve ifadesi alındı.
"ÖZKAN YALIM'IN BUGÜN SABAH BEYANDA BULUNDUĞUNU BİLİYORUM”
Uşak ile ilgili yeni bir gelişme söz konusu. İstanbul Başsavcılığı bir soruşturma yürütüyor ve süreç şu an soruşturma aşamasında... İstanbul'daki şüpheli sayısını tam olarak bilmiyorum. Özkan Yalım'ın mal varlıklarına el konuldu. Süreç devam ediyor. Belirttiğim gibi, özel hayatla ilgili kısımlar bizi ilgilendirmez. Buradaki iddialar yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, örgüt kurma ve yönetme üzerinedir. Bugün sabah itibarıyla Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlık çerçevesinde İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlarının alındığını biliyorum.
"HERKESİN ÖZEL HAYATI VAR. BİZ BUNA SAYGI DUYUYORUZ”
Özkan Yalım ile ilgili olarak, bir cep telefonu veya bilgisayardan elde edilen görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine bir soruşturma başlattık. Bunlar kabul edilebilir durumlar değil. Herkesin özel hayatı vardır ve biz buna saygı duyuyoruz. Bizim odağımız yalnızca isnat edilen suç eylemleridir; özel hayatlar bizi ilgilendirmez. Söz konusu bayanın içeride olduğu bilgisi bizde yoktu, savcılık ve kolluk kuvvetleri bunu sonradan öğrendi. Otel kayıtlarında Özkan Yalım tek başına görünmektedir. Bir belediye çalışanıyla aynı odada kalması ahlaki bir meseledir. Bizi ilgilendiren kısım ise soruşturma konusudur ve burada tamamen gözaltı talimatı uygulanmıştır.
"GÖKHAN BÖCEK ETKİN PİŞMANLIKTAN YARALANMAK İSTEDİ, İFADESİ ALINDI"
