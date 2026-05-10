İçişleri Bakanlığı'ndan Ahmet Akın için ihale soruşturması izni
İçişleri Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında 2024’teki ihale sürecine ilişkin soruşturma izni verdi.
Haber Giriş Tarihi: 10.05.2026 09:52
Haber Güncellenme Tarihi: 10.05.2026 09:55
İçişleri Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında 2024 yılında gerçekleştirilen bir ihale sürecine ilişkin iddialar kapsamında soruşturma izni verdi. Sürecin ilerleyen aşamalarında müfettiş incelemeleri ve ilgili değerlendirmelerin gündeme gelmesi bekleniyor.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde Balıkesir’de Milli Kuvvetler Caddesi’nde bir firma tarafından gerçekleştirilen dekoratif süsleme, tak kurulumu ve özel ışıklandırma çalışmalarının 28 Ekim 2024 tarihinde tamamlandığı belirlendi.
Aynı işe ilişkin yaklaşık 2 milyon liralık ihalenin ise çalışmaların tamamlanmasının ardından 31 Aralık 2024 tarihinde düzenlendiği, sözleşmenin de 15 Ocak 2025 tarihinde imzalandığı tespit edildi.
İhale süreci bakanlığa taşındı
AK Parti Balıkesir Belediye Meclis Üyesi ve Denetim Komisyonu Üyesi avukat Birol Şahin, ihalede usulsüzlük bulunduğu iddiasıyla konuyu İçişleri Bakanlığı’na taşıdı.
Bakanlığın yapılan başvuru sonrası iddialarla ilgili soruşturma izni verdiği öğrenildi.
İnceleme Süreci Devam Edecek
Soruşturma izni kapsamında ilgili ihale sürecine ilişkin belge ve işlemlerin incelenmesi bekleniyor. Sürece ilişkin resmi incelemelerin ilerleyen dönemde netlik kazanacağı ifade edildi.
