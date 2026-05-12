Cannes’da onur ödülleri sahiplerini bulacak

Cannes Film Festivali 2026’da başladı. Barbra Streisand ve Peter Jackson’a verilecek onur ödülleri festivalin açılışına damga vurdu.
Haber Giriş Tarihi: 12.05.2026 18:16
Haber Güncellenme Tarihi: 12.05.2026 18:20
Dünya sinema endüstrisinin en prestijli organizasyonları arasında yer alan Cannes Film Festivali, Fransa’nın Cannes kentinde bugün başladı. 12-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında bu yıl 79’uncu kez sinema dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi.
Güney Koreli yönetmen Park Chan-wook’un jüri başkanlığını üstlendiği festivalde, ana yarışma seçkisindeki yapımlar 11 gün boyunca değerlendirilecek. Organizasyonda bu yıl 22 film Altın Palmiye ödülü için yarışacak. Festival süresince gerçekleştirilecek dünya prömiyerleri, uluslararası sinema çevrelerinin odağında bulunuyor.
Açılış filmi The Electric Kiss oldu
Festivalin açılış töreni Fransız yapımı “The Electric Kiss” filmi ile gerçekleştiriliyor. Açılış gecesinde sinema dünyasına katkıları nedeniyle Barbra Streisand ve Peter Jackson’a “Altın Palmiye Onur Ödülü” takdim edilecek.
Kırmızı halı etkinlikleri öncesinde jüri üyeleri de ilk kez birlikte görüntülendi. Demi Moore, Chloe Zhao, Ruth Negga, Laura Wandel, Isaach De Bankole ve Diego Cespedes festival kapsamında Cannes’da bir araya geldi. Alman model Heidi Klum da açılış öncesi dikkat çeken isimler arasında yer aldı.
22 film Altın Palmiye için yarışacak
Festivalin ana yarışma bölümünde Asghar Farhadi, Pedro Almodovar, Pawel Pawlikowski, Ira Sachs, Hirokazu Kore-eda, Laszlo Nemes ve Ryusuke Hamaguchi gibi yönetmenlerin yeni filmleri yer alıyor. Yapımlar festival kapsamında ilk gösterimlerini gerçekleştirecek.
Uluslararası dağıtım anlaşmaları, yeni projeler ve ödül yarışının sonuçları da sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor. Festivalde açıklanacak ödüllerin küresel sinema takvimi üzerinde etkili olması bekleniyor.
Türkiye Cannes’da geniş katılımla yer alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TGA tarafından düzenlenen “Türkiye Invites You” resepsiyonu kapsamında çok sayıda Türk oyuncu festival etkinliklerine katılacak.
Caner Cindoruk, Dilan Çiçek Deniz, Engin Altan Düzyatan, Görkem Sevindik, Ozan Akbaba, Özge Gürel, Sinem Ünsal ve Demet Özdemir’in Cannes’daki organizasyonlarda yer alacağı bildirildi.
