Havuzda korkunç olay: Genç kadın kurtarılamadı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kaldığı otelin havuzunda fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş Tarihi: 12.05.2026 08:45
Haber Güncellenme Tarihi: 12.05.2026 08:46
Kaynak: Haber Merkezi
Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi'nde bir otelin havuzunda eşiyle beraber yüzen Elif Nur O. (35), burada fenalaştı.

Elif Nur O, eşi ve görevliler tarafından havuzdan çıkarılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Nur O, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elif Nur O'nun cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

