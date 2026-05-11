Özlem Çerçioğlu’ndan Burcu Köksal yorumu:"Burcu Köksal'a da bana yaptıklarını yapacaklar"
Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye katılmasının ardından tv100’de yaptığı açıklamalarda CHP’ye yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, kendisine yönelik eleştirilerin Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği destek sonrası arttığını savunurken, Burcu Köksal için de benzer bir sürecin yaşanacağını öne sürdü.
Haber Giriş Tarihi: 11.05.2026 23:15
Haber Güncellenme Tarihi: 11.05.2026 23:20
Gazeteci Sinan Burhan'ın ifadesine göre aÇerçioğlu, Burcu Köksal üzerinden yaptığı değerlendirmede, “Burcu hanım katıldıktan sonra nasıl linçleneceğini göreceksiniz. Beni de dün katılmadan önce övenler, katıldıktan sonra linç ettiler. Burcu hanıma da aynısını yaparlar” ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği destek nedeniyle hedef alındığını ileri süren Çerçioğlu, “Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğim için bana bu muameleyi yaptılar” dedi.
Aydın ziyaretiyle ilgili değerlendirme
CHP Genel Başkanı’nın Aydın ziyaretine ilişkin de konuşan Çerçioğlu, Didim’de yapılan bir açılışa değinerek, “Genel başkan Aydın’a geldiğinde Didim’de bir heykel açılışı yaptı. Koskoca bir park yaptım, parkın açılışına gelmedi” ifadelerini kullandı.
Tehdit iddialarıyla ilgili konuştu
Kendisine yönelik tehdit iddialarına ilişkin de açıklama yapan Çerçioğlu, “Beni kimse tehdit edemez. Benzer bir yol haritası olduğu için Burcu hanımla görüşmüştüm” dedi.
