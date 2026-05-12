Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini taktı, Burcu Köksal’dan aile vurgusu
Burcu Köksal, AK Parti’ye katılmasının ardından ilk açıklamasını yaptı. Köksal’ın aile ve toplumsal değerler vurgusu dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 12.05.2026 18:07
Haber Güncellenme Tarihi: 12.05.2026 18:10
Burcu Köksal, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katıldı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal’a parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Parti değişikliğinin ardından konuşan Köksal, Afyonkarahisar’da hayata geçirilmesi planlanan projelere dikkat çekti.
Köksal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde kentsel dönüşüm başta olmak üzere kentte birçok projeyi gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Afyonkarahisar’a hizmet etmeyi sürdüreceğini belirten Köksal, yeni siyasi yol haritasına ilişkin mesajlar verdi.
Aile ve toplumsal değerler vurgusu
Konuşmasında aile yapısına ve toplumsal değerlere vurgu yapan Köksal, “Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim” ifadelerini kullandı.
Köksal’ın açıklamaları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in daha önce yaptığı “Kocanı boşa gel” sözlerine gönderme olarak değerlendirildi.
Afyonkarahisar’da proje mesajı
Burcu Köksal, AK Parti saflarında Afyonkarahisar için çalışacağını belirterek, özellikle kentsel dönüşüm projelerine odaklanacaklarını ifade etti. Sürecin yerel siyasette nasıl bir etki oluşturacağı önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek.
