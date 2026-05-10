Kılıçdaroğlu’na saldırıdan hapis cezası alan isimden dikkat çeken ziyaret
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı davasında hapis cezası alan Yakup Karakoç, yıllar sonra CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.
Haber Giriş Tarihi: 10.05.2026 09:47
Haber Güncellenme Tarihi: 10.05.2026 09:50
CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 2019 yılında Ankara’nın Çubuk ilçesinde düzenlenen şehit cenazesi sırasında gerçekleştirilen saldırıyla ilgili davada hapis cezası alan Yakup Karakoç, yıllar sonra Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Karakoç’un ziyaret sırasında özür dileyerek helallik istediği öğrenildi.
Çubuk’ta yaşanan olaylar nedeniyle 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Yakup Karakoç’un, uzun süre Kılıçdaroğlu ile görüşmek için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Görüşme, Kılıçdaroğlu’nun ofisinde gerçekleşti.
Özür dileyip helallik istedi
Görüşmede Karakoç’un, Çubuk’taki olaylar nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdiği ve yaşananları unutamadığını söylediği aktarıldı. Karakoç’un, “Beni Kemal ağabeyimin yanına götürün. Ben yanına varayım. Özür dileyeyim. Elini öpeyim” ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise Karakoç’un sözlerine “Estağfurullah” yanıtını verdiği belirtildi. Görüşmede Karakoç’un özür dileyerek helallik istediği, Kılıçdaroğlu’nun da özrü kabul ederek Karakoç’a sarıldığı görüldü.
Çubuk’taki saldırı uzun süre gündemde kalmıştı
Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramış, olay Türkiye gündeminde geniş yer bulmuştu. Olayla ilgili açılan davalarda çeşitli sanıklar hakkında hapis cezaları verilmişti.
Görüşmeye ilişkin görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. Ziyaretin ardından taraflardan ek bir açıklama yapılmadı.
