Hamaney’den silahlı kuvvetlere yeni mesaj

Hamaney'in İran silahlı kuvvetlerine verdiği yeni operasyon talimatı sonrası bölgede güvenlik gerilimi yeniden gündeme geldi.
Haber Giriş Tarihi: 10.05.2026 15:33
Haber Güncellenme Tarihi: 10.05.2026 15:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, birleşik silahlı kuvvetler komutanlığına operasyonların sürdürülmesi ve “düşmanlara sert karşılık verilmesi” yönünde yeni talimat verdi. İran basınında yer alan açıklamalar, ABD ve İran arasında ateşkes sürecine ilişkin belirsizliklerin sürdüğü dönemde bölgedeki güvenlik gündemini yeniden öne çıkardı. Açıklamaların ardından Orta Doğu’daki askeri hareketliliğin yakından izlenmeye devam edeceği değerlendiriliyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, Tahran’da Mücteba Hamaney ile bir araya geldi. Görüşmede İran ordusu, Devrim Muhafızları, emniyet birimleri, sınır güçleri, Savunma Bakanlığı ve Besic güçlerinin hazırlık durumuna ilişkin kapsamlı rapor sunuldu.
Operasyonların sürdürülmesi talimatı verildi
İran basınında yer alan bilgilere göre Hamaney, birleşik silahlı kuvvetler komutanlığına operasyonların sürdürülmesi ve düşmanlara sert şekilde karşılık verilmesi yönünde talimat verdi. Açıklamada, ülkenin savunma kapasitesinin yüksek hazırlık seviyesinde olduğu vurgulandı.
Ali Abdullahi görüşmede yaptığı açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri’nin ABD ve İsrail kaynaklı tehditlere karşı hazır durumda bulunduğunu belirtti. Abdullahi, “Herhangi bir stratejik hata, saldırı veya düşmanca girişime hızlı, sert ve güçlü şekilde karşılık verilecektir” ifadelerini kullandı.
İran’dan savunma ve egemenlik vurgusu
Abdullahi, İran silahlı kuvvetleri adına yaptığı değerlendirmede, dini liderin talimatlarına bağlılık mesajı verdi. Açıklamada İran’ın egemenliği, milli çıkarları ve güvenlik politikalarının korunmasına vurgu yapıldı.
Son dönemde İranlı yetkililerin füze ve İHA operasyonlarına ilişkin açıklamaları da dikkat çekiyor. Dış basında yayımlanan analizlerde, Tahran yönetiminin askeri stratejisinde değişim sinyalleri verdiği ve daha geniş kapsamlı operasyon hazırlıkları üzerinde durduğu öne sürülüyor.
Askeri doktrin tartışmaları gündemde
Uluslararası analizlerde, İran’ın son dönemde savunma odaklı yaklaşımın ötesine geçen yeni bir askeri strateji üzerinde çalıştığı yönünde değerlendirmeler yer aldı.
