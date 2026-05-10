Meteoroloji uyardı! Bugün hangi bölgelerde yağış görülecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için birçok bölgede sağanak yağış uyarısı yaptı. Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli yağış beklentisi dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 10.05.2026 09:58
Haber Güncellenme Tarihi: 10.05.2026 10:01
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın etkili olacağını açıkladı. Özellikle kuzey ve iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Gün içinde etkisini artırması beklenen yağışların ulaşım ve günlük yaşam üzerinde etkili olabileceği belirtildi.
Son tahminlere göre Trakya, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İstanbul’un Avrupa Yakası ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinde de öğle saatlerinden itibaren yağış bekleniyor.
Batı ve Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.
Yetkililer, özellikle yağış anında düşük görüş mesafesi ve kısa süreli kuvvetli rüzgar riskine karşı vatandaşların tedbirli davranmasının önem taşıdığını bildirdi.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde
Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Meteoroloji verilerine göre bugün beklenen en yüksek sıcaklık İstanbul’da 22, Ankara’da 21, İzmir’de 28, Adana’da 29 ve Şanlıurfa’da 29 derece olacak.
