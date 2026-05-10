Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü’nde "güçlü Türkiye" mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü mesajında annelerin güçlü Türkiye’nin inşasındaki rolüne dikkat çekerek Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptı.
Haber Giriş Tarihi: 10.05.2026 11:55
Haber Güncellenme Tarihi: 10.05.2026 11:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda annelerin toplumun temel direği olduğunu belirterek güçlü Türkiye’nin inşasında en büyük payın annelere ait olduğunu ifade etti. Erdoğan, annelerin gayretleriyle “Türkiye Yüzyılı” idealine ulaşacaklarına yürekten inandığını kaydetti.
Mesajında annelerin şefkati ve fedakarlığıyla hayata yön verdiğini vurgulayan Erdoğan, Anneler Günü’nü kutladı. Erdoğan, annelerin aile yapısının ve toplumsal dayanışmanın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.
Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cennet annelerin ayakları altındadır” anlayışını şiar edinmiş bir medeniyetin mensupları olduklarını belirtti. Annelerin emeklerinin ve gayretlerinin her zaman baş tacı edildiğini ifade eden Erdoğan, onların huzuru ve refahı için çalışmayı sürdüreceklerini dile getirdi.
Erdoğan, açıklamasında, “Annelerimizin, güçlü Türkiye’nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle Türkiye Yüzyılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.” ifadelerine yer verdi.
Hayatını kaybeden anneleri andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajının sonunda ahirete irtihal eden tüm anneleri rahmet ve minnetle yad etti. Erdoğan, annelerin toplumdaki yerinin her zaman özel olduğunu vurgulayarak Anneler Günü’nü kutladı.
