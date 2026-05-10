Gülistan Doku’nun annesinden Anneler Günü'nde yürek yakan açıklama!

Gülistan Doku soruşturması sürerken annesi Bedriye Doku, Anneler Günü’nde kızına ait bir mezar istediğini söyledi.
Tunceli’de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturma sürerken, annesi Bedriye Doku Anneler Günü’nde yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Kızından ayrı geçirdiği 6’ncı Anneler Günü olduğunu belirten Doku, yıllardır kızından gelecek bir haberi beklediğini ifade etti. Soruşturmadaki gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip edilmeyi sürdürüyor.
Bedriye Doku, Gülistan’ın her yıl Anneler Günü’nü ilk kutlayan evladı olduğunu belirterek son kutlamanın 2019 yılında gerçekleştiğini söyledi. Doku, “Anne yine ilk ben kutladım diyerek mutluluğunu anlattı” ifadelerini kullandı.
“Kızıma ait bir mezar olsun”
Açıklamasında kızına ait bir mezarının olmasını istediğini dile getiren Bedriye Doku, “Bu Anneler Günü’nde kızımdan bir haber bekliyorum. Gidip dua edeceğim, dertleşeceğim bir mezar olsun” dedi.
Doku, Gülistan Doku’ya zarar veren kişilerin en ağır cezayı almasının kendisi için en büyük Anneler Günü hediyesi olacağını söyledi. Açıklamasında soruşturma sürecine ilişkin beklentilerini de paylaştı.
Soruşturma devam ediyor
Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalar sürüyor. Kamuoyunda uzun süredir gündemde yer alan olayla ilgili süreç, aile ve kamuoyu tarafından yakından izleniyor.
Bedriye Doku, açıklamasında adli sürece güvendiğini belirterek kızının akıbetinin ortaya çıkarılmasını beklediğini ifade etti.
