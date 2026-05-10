Motorinde büyük indirim sonrası fiyatlar geriledi

Motorin fiyatlarında yapılan indirim sonrası birçok şehirde litre fiyatı 70 TL’nin altına geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş piyasaları etkiledi.
Haber Giriş Tarihi: 10.05.2026 14:54
Haber Güncellenme Tarihi: 10.05.2026 14:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Petrol fiyatlarında küresel ölçekte yaşanan geri çekilme ve Orta Doğu’daki gerilimin azalacağına yönelik beklentiler, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Geçtiğimiz günlerde benzinde uygulanan fiyat düşüşünün ardından motorin fiyatlarında da yeni indirim devreye alındı. Güncellenen tarifeyle birlikte birçok ilde motorinin litre fiyatı yeniden 70 TL seviyesinin altına geriledi. Enerji piyasalarında oluşacak yeni fiyatlamalar ise önümüzdeki günlerde pompa fiyatlarının seyrinde belirleyici olacak.
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde akaryakıt istasyonlarının tabelaları gece yarısından itibaren güncellendi. Motorin litre fiyatlarında yapılan indirimin ardından sürücüler yeni tarifelerle karşılaştı. Akaryakıt sektöründe fiyat değişimleri, rafineri çıkış fiyatları ile döviz kuru hareketlerine bağlı olarak hesaplanıyor.
Petrol fiyatları akaryakıt piyasasını etkiliyor
Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün motorin ve benzin fiyatlarına doğrudan yansıdığını belirtiyor. Özellikle Brent petrol fiyatlarında görülen geri çekilmenin, dağıtım şirketlerinin pompa satış fiyatlarında aşağı yönlü güncellemelere neden olduğu ifade ediliyor.
Döviz kurundaki hareketlilik de akaryakıt maliyetlerinde belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Enerji ürünlerinin büyük bölümünün ithalata dayalı olması nedeniyle kur değişimleri fiyat hesaplamalarında etkili oluyor.
Eşel Mobil Sistemi fiyat geçişlerini sınırlıyor
Akaryakıtta uygulanan Eşel Mobil Sistemi de fiyat artışlarını sınırlayan mekanizmalar arasında bulunuyor. Sistem kapsamında petrol fiyatı veya döviz kuru kaynaklı maliyet artışlarının belirli bölümü ÖTV üzerinden karşılanabiliyor.
Böylece uluslararası piyasalarda yaşanan sert dalgalanmaların pompa fiyatlarına doğrudan ve tam olarak yansımasının önüne geçiliyor. Sektör temsilcileri, enerji piyasalarındaki küresel gelişmelerin akaryakıt fiyatlarında kısa vadede etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor.
