Bakan Yumaklı’dan yapay et ve gıda denetimi açıklaması
Yapay et açıklaması yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’de bu konuda herhangi bir gündem ve çalışma olmadığını söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 10.05.2026 12:44
Haber Güncellenme Tarihi: 10.05.2026 12:46
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa’da yaptığı açıklamada yapay et tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurban Bayramı öncesi hazırlıkların tamamlandığını belirten Yumaklı, Türkiye’de hayvan varlığının yeterli olduğunu ifade ederken, gıda güvenilirliği konusunda denetimlerin artırılarak sürdürüldüğünü açıkladı. Açıklamalar, tüketici denetim mekanizmaları ve yeni düzenlemelerin uygulama sürecine yönelik beklentileri de gündeme taşıdı.
Bakan Yumaklı, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve dini şartlara uygun kurbanlıklara ulaşabilmesi amacıyla denetimlerin devam ettiğini söyledi. Türkiye genelinde faaliyet gösteren 5 Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu ile kurban pazarlarında ekiplerin görev yaptığını belirten Yumaklı, vatandaşların “TarımCebimde” uygulaması üzerinden küpe numarası sorgulaması yapabileceğini kaydetti.
Yapay et konusunda net mesaj
İbrahim Yumaklı, kamuoyunda zaman zaman gündeme gelen yapay et tartışmalarına ilişkin “Çok net söylüyorum: Yapay et diye bir gündemimiz hiç olmadı, bundan sonra da olmayacak. Yapay et Türkiye’ye giremez” ifadelerini kullandı.
Bakanlık bünyesinde bu konuda herhangi bir çalışma bulunmadığını vurgulayan Yumaklı, bazı iddiaların dezenformasyon niteliği taşıdığını belirtti.
Gıda denetimlerinde 1,3 milyon kontrol
Gıda güvenilirliğinin “kırmızı çizgi” olduğunu ifade eden Yumaklı, Türkiye genelinde yılda ortalama 1,3 milyon denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.
Denetimler sonucunda uygunsuz üretim yaptığı belirlenen işletmelerin Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını aktaran Yumaklı, tüketicilerin de denetim süreçlerine dahil edildiğini söyledi. “Güvenilir Gıda” mobil uygulaması üzerinden vatandaşların restoran, market ve işletmelerle ilgili bildirim yapabildiğini belirtti.
Ambalaj ve etiket düzenlemeleri yürürlüğe girdi
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın son dönemde bazı yeni düzenlemeleri hayata geçirdiğini belirten Yumaklı, içeriğinde gerçek meyve bulunmayan ancak aroma kullanılan ürünlerde bunun ambalaj üzerinde açık şekilde belirtilmesinin zorunlu hale geldiğini söyledi.
Ayrıca “tereyağı keyfi” ve “tereyağı tadında” gibi ifadelerin kullanımına izin verilmeyeceğini ifade eden Yumaklı, tüketiciyi yanıltan uygulamalara karşı denetimlerin süreceğini kaydetti.
