İran ABD’ye Pakistan üzerinden yeni mesaj gönderdi
İran ile ABD arasındaki gerilimde diplomasi trafiği hızlandı. Tahran yönetiminin savaşın sona erdirilmesine ilişkin mesajı Pakistan üzerinden iletildi.
Haber Giriş Tarihi: 10.05.2026 16:17
Haber Güncellenme Tarihi: 10.05.2026 16:19
İran basınında yer alan haberlere göre, Tahran yönetimi savaşın sona erdirilmesine yönelik yanıtını Pakistan aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri’ne iletti. Diplomatik temasın, bölgede artan askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı çevresindeki çatışmaların ardından gerçekleştiği bildirildi. Sürecin enerji piyasaları ve deniz ticareti üzerindeki etkileri yakından izleniyor.
İran ile ABD arasında gerilim, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik ortak saldırıları sonrasında tırmandı. İran yönetimi, küresel enerji sevkiyatında kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı geçişlere kapatma kararı aldı. Kararın ardından petrol fiyatlarında savaş öncesine göre yüzde 80’e varan artış yaşandı.
Deniz ablukası sonrası gerilim büyüdü
ABD ile İran arasında 8 Nisan’da ateşkes anlaşmasına varıldığı açıklanmıştı. Pakistan arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine ABD, 13 Nisan’da İran’a yönelik deniz ablukası uygulamaya başladı. ABD güçlerinin, Hürmüz Boğazı’na giriş ve çıkış yapan İran bağlantılı gemilere müdahale ettiği bildirildi.
İran ise 17 Nisan’da Lübnan’da ateşkes sağlanmasının ardından, Hürmüz Boğazı’nın ticari gemi geçişine İran donanması koordinasyonunda açık olacağını duyurdu. Ancak ABD’nin deniz ablukasını sürdürme kararı sonrası İran yönetimi boğaz geçişlerinde yeniden kısıtlamalara gidildiğini açıkladı.
Karşılıklı müdahaleler devam etti
Süreç boyunca ABD’nin Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda İran’a ait bazı ticari gemilere müdahale ederek el koyduğu bildirildi. İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında bazıları İsrail bağlantılı olduğu belirtilen gemilere el koyduğunu açıkladı.
Bölgede gerilim, ABD’nin 7 Mayıs’ta İran’a ait bir petrol tankerine saldırı düzenlediği iddiasıyla yeniden yükseldi. İran donanması, ABD savaş gemilerini füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. ABD güçlerinin de İran’ın güney kıyılarındaki bazı noktaları vurduğu bildirildi.
İran tanker müdahalesini duyurdu
İran yönetimi, 8 Mayıs’ta yaptığı açıklamada “bölgesel koşulları kötüye kullanarak İran’ın petrol ihracatına zarar vermeye çalışan” yabancı bir petrol tankerine müdahale edildiğini ve gemiye el konulduğunu bildirdi. Açıklamada tankerle ilgili ülke bilgisi paylaşılmadı.
