Kılıçdaroğlu’ndan Yavaş’ın istifasına dikkat çeken yanıt
Kılıçdaroğlu’ndan Yavaş’ın istifasına dikkat çeken yanıt
Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden ayrıldığını ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıklamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına ilişkin, *"Sayın Mansur Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada "Sayın Mansur Yavaş'ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz" ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 23.09.2026 18:42
Haber Güncellenme Tarihi: 23.09.2026 18:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu, "Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisine kazandırdığım değerli bir siyasetçidir. Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır: 'İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur.' Sayın Mansur Yavaş'ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz" dedi.
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Kılıçdaroğlu’ndan Yavaş’ın istifasına dikkat çeken yanıt
Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden ayrıldığını ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıklamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına ilişkin, *"Sayın Mansur Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada "Sayın Mansur Yavaş'ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu, "Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisine kazandırdığım değerli bir siyasetçidir. Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır: 'İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur.' Sayın Mansur Yavaş'ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz" dedi.
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