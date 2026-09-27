Kılıçdaroğlu’ndan Gürsel Tekin sonrası atama mesajı
Kılıçdaroğlu’ndan Gürsel Tekin sonrası atama mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin Bolu Abant’taki milletvekili kampında gazetecilerle bir araya gelerek CHP İstanbul İl Başkanlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17 Eylül’de Gürsel Tekin’in görevlendirilmesine ilişkin tedbiri kaldırmasının ardından gözler parti yönetiminin atacağı adıma çevrilirken Kılıçdaroğlu, yeni atamaya ilişkin kararın daha önce Merkez Yönetim Kurulunda (MYK) alındığını söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 27.09.2026 16:29
Haber Güncellenme Tarihi: 27.09.2026 16:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kılıçdaroğlu, kampın son gününde düzenlenen kahvaltı programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Programa parti yöneticileri ve milletvekilleri de katıldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığına kimin atanacağına ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, kararın yeni alınmadığını belirtti.
Kılıçdaroğlu, “O konuda karar Merkez Yönetim Kurulunda çıktı. Yeni çıkmadı ama önceden çıktı, yani yaklaşık bir ay falan oluyor çıkalı. Mahkeme kararı olduğu için tutuyorduk onu” ifadelerini kullandı.
Açıklamayla birlikte, mahkeme kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı için daha önce alınan MYK kararının uygulanması gündeme geldi. Göreve getirilecek isme ilişkin resmi açıklama ise parti yönetiminin atacağı adımla netlik kazanacak.
Gürsel Tekin’in görevlendirilmesi sona erdi
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül 2025 tarihinde aldığı kararla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in görevine ilişkin tedbir kararı vermiş ve Gürsel Tekin’i görevlendirmişti.
Mahkeme, söz konusu tedbiri 17 Eylül’de kaldırarak Tekin’in görevlendirilmesini sona erdirdi. Kararın ardından CHP Genel Merkezinin İstanbul İl Başkanlığına yeniden atama yapabilmesinin önü açıldı.
Tekin yeniden atanacağını söylemişti
Mahkeme kararının ardından açıklama yapan Gürsel Tekin ise görevinin devam ettiğini savunmuştu. Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yeniden görevlendirileceği yönünde açıklamada bulunmuştu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Kılıçdaroğlu’ndan Gürsel Tekin sonrası atama mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin Bolu Abant’taki milletvekili kampında gazetecilerle bir araya gelerek CHP İstanbul İl Başkanlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17 Eylül’de Gürsel Tekin’in görevlendirilmesine ilişkin tedbiri kaldırmasının ardından gözler parti yönetiminin atacağı adıma çevrilirken Kılıçdaroğlu, yeni atamaya ilişkin kararın daha önce Merkez Yönetim Kurulunda (MYK) alındığını söyledi.
Kılıçdaroğlu, kampın son gününde düzenlenen kahvaltı programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Programa parti yöneticileri ve milletvekilleri de katıldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığına kimin atanacağına ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, kararın yeni alınmadığını belirtti.
Kılıçdaroğlu, “O konuda karar Merkez Yönetim Kurulunda çıktı. Yeni çıkmadı ama önceden çıktı, yani yaklaşık bir ay falan oluyor çıkalı. Mahkeme kararı olduğu için tutuyorduk onu” ifadelerini kullandı.
Açıklamayla birlikte, mahkeme kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı için daha önce alınan MYK kararının uygulanması gündeme geldi. Göreve getirilecek isme ilişkin resmi açıklama ise parti yönetiminin atacağı adımla netlik kazanacak.
Gürsel Tekin’in görevlendirilmesi sona erdi
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül 2025 tarihinde aldığı kararla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in görevine ilişkin tedbir kararı vermiş ve Gürsel Tekin’i görevlendirmişti.
Mahkeme, söz konusu tedbiri 17 Eylül’de kaldırarak Tekin’in görevlendirilmesini sona erdirdi. Kararın ardından CHP Genel Merkezinin İstanbul İl Başkanlığına yeniden atama yapabilmesinin önü açıldı.
Tekin yeniden atanacağını söylemişti
Mahkeme kararının ardından açıklama yapan Gürsel Tekin ise görevinin devam ettiğini savunmuştu. Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yeniden görevlendirileceği yönünde açıklamada bulunmuştu.
Çok Okunanlar