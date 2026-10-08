İŞKUR, 9 ayda yaklaşık 1,1 milyon istihdama aracılık etti
İŞKUR, 9 ayda yaklaşık 1,1 milyon istihdama aracılık etti
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 9 ayda yaklaşık 1,1 milyon kişi işe yerleştirildi.
Haber Giriş Tarihi: 08.10.2026 10:43
Haber Güncellenme Tarihi: 08.10.2026 10:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR aracılığıyla çalışma hayatının ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ve iş gücü kapasitesini artırdıklarını belirtti.
Bakan Işıkhan, "Ocak-eylül ayları arasında 1,1 milyona yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik, 2,5 milyondan fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik, 1,8 milyondan fazla açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İş arayan vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışma hayatına yönelik politikalarımızı işçilerimizle, işverenlerimizle, esnafımızla, sanayicimizle, üreticilerimizle belirlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Aynı dönemde 1 milyon 905 bin 241 kişiye danışmanlık hizmeti verdiklerini aktaran Işıkhan, 74 bin 203 kişinin aktif iş gücü programından, 52 bin 488 kişinin iş kulübünden yararlandığını kaydetti.
Bakan Işıkhan, ayrıca 580 bin 347 iş yeri ile 9 bin 760 eğitim kurumunu ziyaret ettiklerini belirtti.
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İŞKUR, 9 ayda yaklaşık 1,1 milyon istihdama aracılık etti
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 9 ayda yaklaşık 1,1 milyon kişi işe yerleştirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR aracılığıyla çalışma hayatının ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ve iş gücü kapasitesini artırdıklarını belirtti.
Bakan Işıkhan, "Ocak-eylül ayları arasında 1,1 milyona yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik, 2,5 milyondan fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik, 1,8 milyondan fazla açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İş arayan vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışma hayatına yönelik politikalarımızı işçilerimizle, işverenlerimizle, esnafımızla, sanayicimizle, üreticilerimizle belirlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Aynı dönemde 1 milyon 905 bin 241 kişiye danışmanlık hizmeti verdiklerini aktaran Işıkhan, 74 bin 203 kişinin aktif iş gücü programından, 52 bin 488 kişinin iş kulübünden yararlandığını kaydetti.
Bakan Işıkhan, ayrıca 580 bin 347 iş yeri ile 9 bin 760 eğitim kurumunu ziyaret ettiklerini belirtti.
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