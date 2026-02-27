Eski CHP'li Mehmet Ali Yüksel: Genel Başkanlık Makamı Genel Müdürlüğe Dönüştü!
Eski CHP'li Mehmet Ali Yüksel: Genel Başkanlık Makamı Genel Müdürlüğe Dönüştü!
CHP İzmir Milletvekilleri Mahir Polat ve Sevda Erdan Kılıç, CHP eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel ve bir grup eski ilçe başkanıyla birlikte kaleme aldıkları ve "CHP arınmalıdır" çağrısı yaptıkları bildiri nedeniyle partiden ihraç edilen eski CHP İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel, parti yönetimine yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. Yüksel, partinin etik değerlerinden uzaklaştığını savunarak, "Genel başkanlık makamı genel müdürlük makamına dönüştü" dedi.
Haber Giriş Tarihi: 27.02.2026 01:49
Haber Güncellenme Tarihi: 27.02.2026 02:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TGRT Haber canlı yayınında konuşan CHP eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel, partilerinin Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş ruhuna vurgu yaparak başladığı konuşmasında, mevcut yönetimi parti içi demokrasiyi askıya almakla ve etik dışı oluşumlara göz yummakla suçladı.
"Genel Merkez Vesayete Dönüştü"
Yüksel, partideki mevcut yönetim anlayışını eleştirerek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık makamı vesayet kabul edemez. Bu vesayet oluşmuştur. Eğer siz bu vesayeti kabul ettiğinizde ortada partinin değerleri, tarihi boyunca oluşturmuş olduğu her birimize emanet olan o değerler ortadan kalkmış demektir. Ortada erdem kalkmış demektir, hukuk kalkmış demektir." dedi.
Genel Başkan Özgür Özel'in her hafta Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmesini de eleştiren Yüksel, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının ne işi vardır her hafta Silivri'de? Nereden alıyor bu yetkiyi? Parti örgütleri bu meseleyi tartışmaya açmış mıdır?" diye sordu. Bu ziyaretleri, partinin bir “genel müdürlük” gibi hareket etmesine örnek gösterdi.
"Pirincin İçindeki Beyaz Taşlar Ayıklanmalı"
CHP'li 30'un üzerinde ilçe başkanıyla birlikte kaleme aldıkları bildirinin içeriğini kamuoyuyla paylaşan Yüksel, metinde şu taleplerin yer aldığını söyledi: "Rakiplerle mücadele ederken kendi partisel değerlerin ayaklar altına alınmaması, Yolsuzluk iddialarıyla ismi yargıya taşınan parti üyelerinin aklanana kadar üyeliklerinin askıya alınmalı, Pirincin içindeki beyaz taşlar ayıklanmalı, partimiz arınmalıdır." dedi. Yüksel, bu çağrıları nedeniyle haklarında disiplin soruşturması açıldığını belirterek tepki gösterdi.
"İhraç Edilmeye Çalışan Partinin Ahlaki Üstünlüğüdür"
Parti tarihinden örnekler veren Yüksel, Menemen ve Gaziantep'teki eski belediye başkanlarıyla ilgili süreçlerde üyeliklerin hemen askıya alındığını hatırlattı. "Bu tür iddiaların gerçekleşme ihtimali bile nasıl göz ardı edilebilir? Siz nasıl partiyi kendinize kalkan olarak kullanabilirsiniz?" diye konuştu. Kendilerinin ihraç edilmeye çalışıldığını ancak asıl hedefin farklı olduğunu vurgulayan Yüksel, "İhraç edilmeye çalışılan bizler değiliz. İhraç edilmeye çalışılan partinin ahlaki üstünlüğüdür. Cumhuriyet Halk Partisi birçok seçim kaybetmiştir ama ahlaki üstünlüğünü hiçbir zaman yitirmemiştir." dedi.
Yüksel, parti içinde iş bulma kaygısıyla hareket edenlerin olduğunu, bunun da insan onurunu zedelediğini belirterek, "O insanlar işlerini kaybetmek istemiyorlar. O daire başkanlarının kamu gücüyle insanlık onurunu bir tarafa iterek, işe muhtaç kişilerin iradelerini nasıl sakatladıklarını biliyoruz. Bu acıdan kurtulmak zorundadır Cumhuriyet Halk Partisi." ifadelerini kullandı.
Eski CHP'li Mehmet Ali Yüksel: Genel Başkanlık Makamı Genel Müdürlüğe Dönüştü!
CHP İzmir Milletvekilleri Mahir Polat ve Sevda Erdan Kılıç, CHP eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel ve bir grup eski ilçe başkanıyla birlikte kaleme aldıkları ve "CHP arınmalıdır" çağrısı yaptıkları bildiri nedeniyle partiden ihraç edilen eski CHP İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel, parti yönetimine yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. Yüksel, partinin etik değerlerinden uzaklaştığını savunarak, "Genel başkanlık makamı genel müdürlük makamına dönüştü" dedi.
TGRT Haber canlı yayınında konuşan CHP eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel, partilerinin Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş ruhuna vurgu yaparak başladığı konuşmasında, mevcut yönetimi parti içi demokrasiyi askıya almakla ve etik dışı oluşumlara göz yummakla suçladı.
"Genel Merkez Vesayete Dönüştü"
Yüksel, partideki mevcut yönetim anlayışını eleştirerek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık makamı vesayet kabul edemez. Bu vesayet oluşmuştur. Eğer siz bu vesayeti kabul ettiğinizde ortada partinin değerleri, tarihi boyunca oluşturmuş olduğu her birimize emanet olan o değerler ortadan kalkmış demektir. Ortada erdem kalkmış demektir, hukuk kalkmış demektir." dedi.
Genel Başkan Özgür Özel'in her hafta Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmesini de eleştiren Yüksel, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının ne işi vardır her hafta Silivri'de? Nereden alıyor bu yetkiyi? Parti örgütleri bu meseleyi tartışmaya açmış mıdır?" diye sordu. Bu ziyaretleri, partinin bir “genel müdürlük” gibi hareket etmesine örnek gösterdi.
"Pirincin İçindeki Beyaz Taşlar Ayıklanmalı"
CHP'li 30'un üzerinde ilçe başkanıyla birlikte kaleme aldıkları bildirinin içeriğini kamuoyuyla paylaşan Yüksel, metinde şu taleplerin yer aldığını söyledi: "Rakiplerle mücadele ederken kendi partisel değerlerin ayaklar altına alınmaması, Yolsuzluk iddialarıyla ismi yargıya taşınan parti üyelerinin aklanana kadar üyeliklerinin askıya alınmalı, Pirincin içindeki beyaz taşlar ayıklanmalı, partimiz arınmalıdır." dedi. Yüksel, bu çağrıları nedeniyle haklarında disiplin soruşturması açıldığını belirterek tepki gösterdi.
"İhraç Edilmeye Çalışan Partinin Ahlaki Üstünlüğüdür"
Parti tarihinden örnekler veren Yüksel, Menemen ve Gaziantep'teki eski belediye başkanlarıyla ilgili süreçlerde üyeliklerin hemen askıya alındığını hatırlattı. "Bu tür iddiaların gerçekleşme ihtimali bile nasıl göz ardı edilebilir? Siz nasıl partiyi kendinize kalkan olarak kullanabilirsiniz?" diye konuştu. Kendilerinin ihraç edilmeye çalışıldığını ancak asıl hedefin farklı olduğunu vurgulayan Yüksel, "İhraç edilmeye çalışılan bizler değiliz. İhraç edilmeye çalışılan partinin ahlaki üstünlüğüdür. Cumhuriyet Halk Partisi birçok seçim kaybetmiştir ama ahlaki üstünlüğünü hiçbir zaman yitirmemiştir." dedi.
Yüksel, parti içinde iş bulma kaygısıyla hareket edenlerin olduğunu, bunun da insan onurunu zedelediğini belirterek, "O insanlar işlerini kaybetmek istemiyorlar. O daire başkanlarının kamu gücüyle insanlık onurunu bir tarafa iterek, işe muhtaç kişilerin iradelerini nasıl sakatladıklarını biliyoruz. Bu acıdan kurtulmak zorundadır Cumhuriyet Halk Partisi." ifadelerini kullandı.
