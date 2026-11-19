CHP'de çözülme sürüyor! İstifa edip AK Parti'ye katıldı
CHP'de çözülme sürüyor! İstifa edip AK Parti'ye katıldı
Antalya Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, CHP'den istifa edip, AK Parti'ye geçtiğini açıkladı. Duran, 'Şimdi bir karar verme aşamasına geldim. Daha önce iki buçuk yıldır siyaset yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görevimi bugün itibariyle sonlandırıyorum. Bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yapacağım' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 19.11.2026 11:28
Haber Güncellenme Tarihi: 19.11.2026 11:29
Kaynak:
AA
Antalya Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, yaklaşık 2,5 yıldır görev yaptığı CHP’den ayrıldığını ve AK Parti çatısı altında siyaset yapacağını açıkladı. Duran, kararını yayımladığı videoyla kamuoyuna duyurdu.
Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek AK Parti’ye geçtiğini açıkladı. Duran, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda siyasi kararını duyururken görev anlayışında değişiklik olmayacağını vurguladı.
“CHP’deki görevimi bugün itibarıyla sonlandırıyorum”
İki buçuk yıldır CHP çatısı altında siyaset yaptığını belirten Duran, kararını şu sözlerle açıkladı:
“Şimdi bir karar verme aşamasına geldim. Daha önce iki buçuk yıldır siyaset yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görevimi bugün itibarıyla sonlandırıyorum. Bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yapacağım.”
“Demre için çalışmaya devam edeceğim”
Görev süresi boyunca parti ayrımı gözetmeden tüm vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden Duran, belediye başkanlığı görevini makam veya şöhret için üstlenmediğini söyledi.
Demre’nin gelişmesi ve gelecek kuşakların mutluluğu için çalıştığını belirten Duran, siyasi kararının ardından da aynı anlayışla hizmet vermeyi sürdüreceğini dile getirdi.
Duran, açıklamasında belediyenin kapısının herkese açık olmaya devam edeceğini belirterek Demrelilere teşekkür etti.
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CHP'de çözülme sürüyor! İstifa edip AK Parti'ye katıldı
Antalya Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, CHP'den istifa edip, AK Parti'ye geçtiğini açıkladı. Duran, 'Şimdi bir karar verme aşamasına geldim. Daha önce iki buçuk yıldır siyaset yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görevimi bugün itibariyle sonlandırıyorum. Bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yapacağım' dedi.
Antalya Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, yaklaşık 2,5 yıldır görev yaptığı CHP’den ayrıldığını ve AK Parti çatısı altında siyaset yapacağını açıkladı. Duran, kararını yayımladığı videoyla kamuoyuna duyurdu.
Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek AK Parti’ye geçtiğini açıkladı. Duran, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda siyasi kararını duyururken görev anlayışında değişiklik olmayacağını vurguladı.
“CHP’deki görevimi bugün itibarıyla sonlandırıyorum”
İki buçuk yıldır CHP çatısı altında siyaset yaptığını belirten Duran, kararını şu sözlerle açıkladı:
“Şimdi bir karar verme aşamasına geldim. Daha önce iki buçuk yıldır siyaset yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görevimi bugün itibarıyla sonlandırıyorum. Bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yapacağım.”
“Demre için çalışmaya devam edeceğim”
Görev süresi boyunca parti ayrımı gözetmeden tüm vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden Duran, belediye başkanlığı görevini makam veya şöhret için üstlenmediğini söyledi.
Demre’nin gelişmesi ve gelecek kuşakların mutluluğu için çalıştığını belirten Duran, siyasi kararının ardından da aynı anlayışla hizmet vermeyi sürdüreceğini dile getirdi.
Duran, açıklamasında belediyenin kapısının herkese açık olmaya devam edeceğini belirterek Demrelilere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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