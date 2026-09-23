CHP'de Ankara hareketliği...İstifalar peş peşe geliyor!
CHP'de Ankara hareketliği...İstifalar peş peşe geliyor!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa ettiği yönündeki açıklamaların ardından Ankara siyasetinde yeni gelişmeler gündeme geldi. tv100’de aktarılan bilgilere göre 8 ilçe belediye başkanı da CHP’den ayrılırken, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngördü’nün istifasına ilişkin sözleri kamuoyuna yansıdı.
Haber Giriş Tarihi: 23.09.2026 19:33
Haber Güncellenme Tarihi: 23.09.2026 19:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Paylaşılan bilgilere göre Kalecik, Beypazarı, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şereflikoçhisar, Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları CHP’den istifa etti. Böylece Ankara’da partiden ayrıldığı belirtilen ilçe belediye başkanı sayısı 8’e ulaştı.
Yavaş’ın ise herhangi bir siyasi partiye geçmeyeceğini ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladığı belirtildi.
Nallıhan Belediye Başkanı ile görüşmesini anlattı
tv100 ekranlarında Ankara’daki gelişmeleri değerlendiren gazeteci Sinan Burhan, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngördü ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.
Burhan, Güngördü’ye CHP’den neden istifa ettiğini ve Ankara’daki ayrılıkların organize bir hareket olup olmadığını sorduğunu söyledi.
Güngördü’den Mansur Yavaş açıklaması
Sinan Burhan’ın aktardığına göre Güngördü, istifa kararını Mansur Yavaş ile birlikte hareket etme gerekçesiyle açıkladı.
Burhan, Güngördü’nün kendisine, “Mansur Yavaş’a vefa borcumuz var. Onunla seçildik, onunla istifa ettik ve onunla hareket ediyoruz” dediğini aktardı.
Burhan ayrıca Ankara’daki bazı ilçe belediye başkanlarının Mansur Yavaş’ın ardından CHP’den ayrıldığını ifade etti.
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CHP'de Ankara hareketliği...İstifalar peş peşe geliyor!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa ettiği yönündeki açıklamaların ardından Ankara siyasetinde yeni gelişmeler gündeme geldi. tv100’de aktarılan bilgilere göre 8 ilçe belediye başkanı da CHP’den ayrılırken, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngördü’nün istifasına ilişkin sözleri kamuoyuna yansıdı.
Paylaşılan bilgilere göre Kalecik, Beypazarı, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şereflikoçhisar, Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları CHP’den istifa etti. Böylece Ankara’da partiden ayrıldığı belirtilen ilçe belediye başkanı sayısı 8’e ulaştı.
Yavaş’ın ise herhangi bir siyasi partiye geçmeyeceğini ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladığı belirtildi.
Nallıhan Belediye Başkanı ile görüşmesini anlattı
tv100 ekranlarında Ankara’daki gelişmeleri değerlendiren gazeteci Sinan Burhan, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngördü ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.
Burhan, Güngördü’ye CHP’den neden istifa ettiğini ve Ankara’daki ayrılıkların organize bir hareket olup olmadığını sorduğunu söyledi.
Güngördü’den Mansur Yavaş açıklaması
Sinan Burhan’ın aktardığına göre Güngördü, istifa kararını Mansur Yavaş ile birlikte hareket etme gerekçesiyle açıkladı.
Burhan, Güngördü’nün kendisine, “Mansur Yavaş’a vefa borcumuz var. Onunla seçildik, onunla istifa ettik ve onunla hareket ediyoruz” dediğini aktardı.
Burhan ayrıca Ankara’daki bazı ilçe belediye başkanlarının Mansur Yavaş’ın ardından CHP’den ayrıldığını ifade etti.
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