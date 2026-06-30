CHP'de 26 il teşkilatı için yeni kararlar alındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti teşkilatlarının mevcut durumuna ilişkin yaptığı değerlendirme sonucunda 26 ilde il başkanları, il yönetimleri ve bazı disiplin kurullarına yönelik görevden alma kararları aldı. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, ayrıca 7 il başkanı hakkında disiplin süreci başlatıldığını ve 6 ilde yeni il başkanlarının görevlendirildiğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 30.06.2026 18:19
Haber Güncellenme Tarihi: 30.06.2026 18:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, il örgütleri, ilçe örgütleri, kadın kolları ve gençlik kollarının faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirildiğini belirtti. Bu değerlendirme doğrultusunda bazı il başkanları, il yönetim kurulları ve il disiplin kurulları hakkında görevden alma kararları alındığını ifade etti.
Görevden alma kararı alınan iller; Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas ve Tunceli olarak açıklandı. Sinop'ta ise yalnızca il başkanının görevden alınmasına karar verildi.
Yedi il başkanı disipline sevk edildi
Müslim Sarı, görevden alma kararlarının yanı sıra 7 il başkanı hakkında tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.
Disiplin süreci başlatılan il başkanları şu isimlerden oluştu:
Denizli İl Başkanı Ali Osman HorzunMuğla İl Başkanı Nail KızılEskişehir İl Başkanı Talat YıldızSinop İl Başkanı Aykut Cem YalçınkayaDüzce İl Başkanı Özcan DağıstanlıKars İl Başkanı Onur UlaşTunceli İl Başkanı Berkay GündoğanAltı ilde yeni il başkanları görevlendirildi
CHP MYK kararları kapsamında 6 ilde yeni il başkanlarının görevlendirildiği bildirildi.
Yeni görevlendirilen il başkanları şöyle açıklandı:
Batman: Yılmaz ÖzkanatÇanakkale: Koray AkkılıçMardin: Mahmut DuyanOsmaniye: Rıza TekerekNiğde: Tevfik CaymazTunceli: Kemal Özcan
Müslim Sarı, açıklamasında toplam 26 ilde görevden alma işlemi gerçekleştirildiğini, bunlardan 7 il başkanı hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını ve 6 ilde yeni görevlendirmelerin tamamlandığını bildirdi.
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CHP'de 26 il teşkilatı için yeni kararlar alındı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti teşkilatlarının mevcut durumuna ilişkin yaptığı değerlendirme sonucunda 26 ilde il başkanları, il yönetimleri ve bazı disiplin kurullarına yönelik görevden alma kararları aldı. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, ayrıca 7 il başkanı hakkında disiplin süreci başlatıldığını ve 6 ilde yeni il başkanlarının görevlendirildiğini açıkladı.
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, il örgütleri, ilçe örgütleri, kadın kolları ve gençlik kollarının faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirildiğini belirtti. Bu değerlendirme doğrultusunda bazı il başkanları, il yönetim kurulları ve il disiplin kurulları hakkında görevden alma kararları alındığını ifade etti.
Görevden alma kararı alınan iller; Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas ve Tunceli olarak açıklandı. Sinop'ta ise yalnızca il başkanının görevden alınmasına karar verildi.
Yedi il başkanı disipline sevk edildi
Müslim Sarı, görevden alma kararlarının yanı sıra 7 il başkanı hakkında tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.
Disiplin süreci başlatılan il başkanları şu isimlerden oluştu:
Denizli İl Başkanı Ali Osman HorzunMuğla İl Başkanı Nail KızılEskişehir İl Başkanı Talat YıldızSinop İl Başkanı Aykut Cem YalçınkayaDüzce İl Başkanı Özcan DağıstanlıKars İl Başkanı Onur UlaşTunceli İl Başkanı Berkay GündoğanAltı ilde yeni il başkanları görevlendirildi
CHP MYK kararları kapsamında 6 ilde yeni il başkanlarının görevlendirildiği bildirildi.
Yeni görevlendirilen il başkanları şöyle açıklandı:
Batman: Yılmaz ÖzkanatÇanakkale: Koray AkkılıçMardin: Mahmut DuyanOsmaniye: Rıza TekerekNiğde: Tevfik CaymazTunceli: Kemal Özcan
Müslim Sarı, açıklamasında toplam 26 ilde görevden alma işlemi gerçekleştirildiğini, bunlardan 7 il başkanı hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını ve 6 ilde yeni görevlendirmelerin tamamlandığını bildirdi.
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