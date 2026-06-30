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Menülerde yeni dönem! Yarından itibaren zorunlu

Yarın itibarıyla kafe ve restoranlarda yer alan menülerde ürünlerin kalori, besin değeri, içerik ve alerjen bilgileri yer alması zorunlu olacak.

Haber Giriş Tarihi: 30.06.2026 08:44
Haber Güncellenme Tarihi: 30.06.2026 08:44
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Menülerde yeni dönem! Yarından itibaren zorunlu

Kafe ve restoranlarda yarın itibarıyla tüketiciyi daha ayrıntılı bilgilendirecek yeni uygulama başlayacak.

Düzenlemeyle menülerde ürünlerin kalori, besin değeri, içerik ve alerjen bilgileri yer alacak.

İşletmeler bu bilgileri basılı menülerin yanı sıra QR kod, dijital ekran veya broşür aracılığıyla da sunabilecek.

Ulusal zincir restoranlar için uygulama 1 Temmuz'da zorunlu hale gelirken, diğer işletmelere uyum için kademeli geçiş süresi tanındı.

Düzenlemeyle tüketicilerin daha bilinçli tercih yapması ve gıda konusunda şeffaflığın artırılması hedefleniyor.

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