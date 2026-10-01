SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Bahçeli’den Yeni Parti’ye Meclis tepkisi: Doğru olmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılış oturumunda yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Kurulda bulunduğu sırada Yeni Parti milletvekillerinin salondan ayrılmasını değerlendiren Bahçeli, “Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmamıştır” dedi.

Haber Giriş Tarihi: 01.10.2026 20:07
Haber Güncellenme Tarihi: 01.10.2026 20:13
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Bahçeli’den Yeni Parti’ye Meclis tepkisi: Doğru olmadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilen açılış oturumunun ardından Bahçeli’nin açıklamalarında hem Genel Kuruldaki gelişmeler hem de 1 Ekim’deki siyasi temaslar yer aldı.

Bahçeli’den 1 Ekim mesajı

Devlet Bahçeli, TBMM’de yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla gerçekleşen temaslara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bahçeli, “Her 1 Ekim’de birileriyle selamlaşıyorum. İyi olacak inşallah” ifadelerini kullandı.

Yeni Parti’nin tutumunu değerlendirdi

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Genel Kurulda bulunduğu sırada Yeni Parti milletvekillerinin salondan ayrılmasına ilişkin de konuştu.

MHP lideri, “Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmamıştır. Yeni Parti’den yenilikler bekliyoruz” dedi.

Bahçeli’nin açıklaması, TBMM’nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında yaşanan salonu terk etme tartışmalarına ilişkin MHP’nin yaklaşımını ortaya koydu.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver