Bahçeli’den Yeni Parti’ye Meclis tepkisi: Doğru olmadı
Bahçeli’den Yeni Parti’ye Meclis tepkisi: Doğru olmadı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılış oturumunda yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Kurulda bulunduğu sırada Yeni Parti milletvekillerinin salondan ayrılmasını değerlendiren Bahçeli, “Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmamıştır” dedi.
Haber Giriş Tarihi: 01.10.2026 20:07
Haber Güncellenme Tarihi: 01.10.2026 20:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilen açılış oturumunun ardından Bahçeli’nin açıklamalarında hem Genel Kuruldaki gelişmeler hem de 1 Ekim’deki siyasi temaslar yer aldı.
Bahçeli’den 1 Ekim mesajı
Devlet Bahçeli, TBMM’de yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla gerçekleşen temaslara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bahçeli, “Her 1 Ekim’de birileriyle selamlaşıyorum. İyi olacak inşallah” ifadelerini kullandı.
Yeni Parti’nin tutumunu değerlendirdi
Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Genel Kurulda bulunduğu sırada Yeni Parti milletvekillerinin salondan ayrılmasına ilişkin de konuştu.
MHP lideri, “Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmamıştır. Yeni Parti’den yenilikler bekliyoruz” dedi.
Bahçeli’nin açıklaması, TBMM’nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında yaşanan salonu terk etme tartışmalarına ilişkin MHP’nin yaklaşımını ortaya koydu.
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Bahçeli’den Yeni Parti’ye Meclis tepkisi: Doğru olmadı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılış oturumunda yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Kurulda bulunduğu sırada Yeni Parti milletvekillerinin salondan ayrılmasını değerlendiren Bahçeli, “Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmamıştır” dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilen açılış oturumunun ardından Bahçeli’nin açıklamalarında hem Genel Kuruldaki gelişmeler hem de 1 Ekim’deki siyasi temaslar yer aldı.
Bahçeli’den 1 Ekim mesajı
Devlet Bahçeli, TBMM’de yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla gerçekleşen temaslara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bahçeli, “Her 1 Ekim’de birileriyle selamlaşıyorum. İyi olacak inşallah” ifadelerini kullandı.
Yeni Parti’nin tutumunu değerlendirdi
Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Genel Kurulda bulunduğu sırada Yeni Parti milletvekillerinin salondan ayrılmasına ilişkin de konuştu.
MHP lideri, “Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmamıştır. Yeni Parti’den yenilikler bekliyoruz” dedi.
Bahçeli’nin açıklaması, TBMM’nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında yaşanan salonu terk etme tartışmalarına ilişkin MHP’nin yaklaşımını ortaya koydu.
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