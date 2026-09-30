Ankara’da dikkat çeken görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemil Tugay’ı kabul etti
Ankara’da dikkat çeken görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemil Tugay’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı kabul etti. Ankara’da gerçekleşen görüşme, Tugay’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile yaptığı temasın ardından geldi. Erdoğan-Tugay görüşmesinin içeriğine ilişkin paylaşılan metinde ayrıntı yer almadı.
Haber Giriş Tarihi: 30.09.2026 21:44
Haber Güncellenme Tarihi: 30.09.2026 21:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay Ankara’da bir araya geldi.
Görüşmenin gündeminde hangi konuların bulunduğuna ve görüşmede alınan kararlara ilişkin aktarılan bilgilerde resmi bir ayrıntıya yer verilmedi.
Önce Uraloğlu ile görüştü
Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile de bir araya geldi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının Ankara’daki temaslarının ardından gerçekleştirilen Erdoğan görüşmesiyle ilgili yapılabilecek resmi açıklamalar takip edilecek.
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Ankara’da dikkat çeken görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemil Tugay’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı kabul etti. Ankara’da gerçekleşen görüşme, Tugay’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile yaptığı temasın ardından geldi. Erdoğan-Tugay görüşmesinin içeriğine ilişkin paylaşılan metinde ayrıntı yer almadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay Ankara’da bir araya geldi.
Görüşmenin gündeminde hangi konuların bulunduğuna ve görüşmede alınan kararlara ilişkin aktarılan bilgilerde resmi bir ayrıntıya yer verilmedi.
Önce Uraloğlu ile görüştü
Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile de bir araya geldi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının Ankara’daki temaslarının ardından gerçekleştirilen Erdoğan görüşmesiyle ilgili yapılabilecek resmi açıklamalar takip edilecek.
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