O ilimize dev sağlık üssü kuruluyor: 270 yataklı hastane için geri sayım
Ağrı Valisi Önder Bozkurt, 270 yatak kapasiteli Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin eylül-ekim aylarında hizmete açılacağını açıkladı. 194 sismik izolatörle donatılan hastane, 57 poliklinik ve yoğun bakım üniteleriyle kentin sağlık altyapısını güçlendirecek.
Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 10:32
Ağrı'da yapımı süren 270 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin inşaatında sona yaklaşıldı. Vali Önder Bozkurt ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Mehmet Fidan, hastane inşaatını yerinde inceleyerek yüklenici firmadan bilgi aldı. Bozkurt, hastanenin eylül-ekim döneminde hizmete gireceğini duyurarak kentin sağlık yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
VALİ BOZKURT VE GENEL MÜDÜR FİDAN İNŞAATI YERİNDE İNCELEDİ
Vali Önder Bozkurt, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Mehmet Fidan ve beraberindekilerle yapımı devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.
Çalışmalarla ilgili yüklenici firmadan bilgi alan Bozkurt ve Fidan, daha sonra inşaatta incelemelerde bulundu.
Vali Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, 270 yatak kapasiteli hastanenin 57 poliklinik, çocuk yoğun bakım ünitesi, yenidoğan yoğun bakım ünitesi gibi çeşitli branşlarda hizmet vereceğini söyledi.
Hastane binasında 194 sismik izolatör kullanıldığını ifade eden Bozkurt, "Eylül-ekim aylarında bu güzel hastanemizi hizmete açmayı planlıyoruz ve bunun için yoğun bir gayret içerisindeyiz. İlimizde geçmiş yıllarda kararı alınıp yatırım programına alınan 400 yataklı devlet hastanemizin yerinde de incelemelerde bulunacağız. Zemin etüt çalışmalarına başlamıştık." dedi.
Kentteki sağlık yatırımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür eden Bozkurt, "Ağrı ilimizin sağlık yatırımlarında daha iyi bir noktaya taşınması amacıyla gecemizi gündüzümüze katarak hafta içi, hafta sonu bizzat alanda bulunarak bu yatırımların takibini yapacağız." diye konuştu.
Vali Bozkurt ve beraberindekiler daha sonra il merkezinde yapılması planlanan devlet hastanesi alanında inceleme yaptı.
